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Мишустин подвел итоги отопительного сезона - РИА Новости, 23.05.2024
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16:39 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/mishustin-1947948531.html
Мишустин подвел итоги отопительного сезона
Мишустин подвел итоги отопительного сезона - РИА Новости, 23.05.2024
Мишустин подвел итоги отопительного сезона
Предприятия электроэнергетики и ЖКХ прошли отопительный период в штатном режиме, но не без аварий, которые, в первую очередь, были вызваны аномальными условиями РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:39
2024-05-23T16:39
общество
россия
жкх
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Предприятия электроэнергетики и ЖКХ прошли отопительный период в штатном режиме, но не без аварий, которые, в первую очередь, были вызваны аномальными условиями и сбоем оборудования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании кабмина в четверг. "Сегодня подведем итоги прошедшего отопительного сезона. В некоторых областях страны он еще продолжается, но в большинстве регионов он завершился, погода установилась в основном теплая. В целом, предприятия электроэнергетики и ЖКХ прошли его в штатном режиме, но не без аварий, которые в первую очередь были вызваны аномальными климатическими условиями, ну и сбоем оборудования", - сказал Мишустин. Также премьер заявил, что необходимо сокращать время устранения инцидентов на объектах ЖКХ. "Несмотря на то, что среднее время устранения инцидентов на объектах ЖКХ снижается почти на 18%, надо его конечно сокращать. Оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, ну и, что очень важно, детально проанализировать все происшествия и принять меры для того, чтобы предотвратить их в будущем", - подчеркнул Мишустин. Он заметил, что необходимо уже сейчас начать подготовку предприятий энергетики и жилищно-коммунальной сферы к следующей зиме, чтобы граждане, социальные и промышленные объекты были обеспечены светом, теплом и водой.
https://ria.ru/20240523/zakon-1947933945.html
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общество, россия, жкх, михаил мишустин
Общество, Россия, ЖКХ, Михаил Мишустин
Мишустин подвел итоги отопительного сезона

Предприятия ЖКХ прошли отопительный сезон в штатном режиме, заявил Мишустин

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Предприятия электроэнергетики и ЖКХ прошли отопительный период в штатном режиме, но не без аварий, которые, в первую очередь, были вызваны аномальными условиями и сбоем оборудования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании кабмина в четверг.
"Сегодня подведем итоги прошедшего отопительного сезона. В некоторых областях страны он еще продолжается, но в большинстве регионов он завершился, погода установилась в основном теплая. В целом, предприятия электроэнергетики и ЖКХ прошли его в штатном режиме, но не без аварий, которые в первую очередь были вызваны аномальными климатическими условиями, ну и сбоем оборудования", - сказал Мишустин.
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Также премьер заявил, что необходимо сокращать время устранения инцидентов на объектах ЖКХ.
"Несмотря на то, что среднее время устранения инцидентов на объектах ЖКХ снижается почти на 18%, надо его конечно сокращать. Оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, ну и, что очень важно, детально проанализировать все происшествия и принять меры для того, чтобы предотвратить их в будущем", - подчеркнул Мишустин.
Он заметил, что необходимо уже сейчас начать подготовку предприятий энергетики и жилищно-коммунальной сферы к следующей зиме, чтобы граждане, социальные и промышленные объекты были обеспечены светом, теплом и водой.
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ОбществоРоссияЖКХМихаил Мишустин
 
 
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