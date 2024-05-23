https://ria.ru/20240523/mishustin-1947948531.html

Мишустин подвел итоги отопительного сезона

Мишустин подвел итоги отопительного сезона - РИА Новости, 23.05.2024

Мишустин подвел итоги отопительного сезона

Предприятия электроэнергетики и ЖКХ прошли отопительный период в штатном режиме, но не без аварий, которые, в первую очередь, были вызваны аномальными условиями РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:39

2024-05-23T16:39

2024-05-23T16:39

общество

россия

жкх

михаил мишустин

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Предприятия электроэнергетики и ЖКХ прошли отопительный период в штатном режиме, но не без аварий, которые, в первую очередь, были вызваны аномальными условиями и сбоем оборудования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании кабмина в четверг. "Сегодня подведем итоги прошедшего отопительного сезона. В некоторых областях страны он еще продолжается, но в большинстве регионов он завершился, погода установилась в основном теплая. В целом, предприятия электроэнергетики и ЖКХ прошли его в штатном режиме, но не без аварий, которые в первую очередь были вызваны аномальными климатическими условиями, ну и сбоем оборудования", - сказал Мишустин. Также премьер заявил, что необходимо сокращать время устранения инцидентов на объектах ЖКХ. "Несмотря на то, что среднее время устранения инцидентов на объектах ЖКХ снижается почти на 18%, надо его конечно сокращать. Оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, ну и, что очень важно, детально проанализировать все происшествия и принять меры для того, чтобы предотвратить их в будущем", - подчеркнул Мишустин. Он заметил, что необходимо уже сейчас начать подготовку предприятий энергетики и жилищно-коммунальной сферы к следующей зиме, чтобы граждане, социальные и промышленные объекты были обеспечены светом, теплом и водой.

https://ria.ru/20240523/zakon-1947933945.html

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общество, россия, жкх, михаил мишустин