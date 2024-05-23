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Жители Подмосковья смогут наблюдать последнее весеннее полнолуние 24 мая - РИА Новости, 23.05.2024
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18:16 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/meteobyuro-1947979647.html
Жители Подмосковья смогут наблюдать последнее весеннее полнолуние 24 мая
Жители Подмосковья смогут наблюдать последнее весеннее полнолуние 24 мая - РИА Новости, 23.05.2024
Жители Подмосковья смогут наблюдать последнее весеннее полнолуние 24 мая
Жители Московской области смогут наблюдать последнее в этом сезоне весеннее полнолуние благодаря ясной погоде ночью 24 мая, сообщила главный специалист... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T18:16
2024-05-23T18:16
общество
московская область (подмосковье)
татьяна позднякова
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Жители Московской области смогут наблюдать последнее в этом сезоне весеннее полнолуние благодаря ясной погоде ночью 24 мая, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале."Ночью 24 мая у жителей Московской области будет возможность полюбоваться последним весенним полнолунием", - написала Позднякова.Она отметила, что благодаря антициклону небо будет безоблачным, и полнолуние станет особенно эффектным.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), татьяна позднякова
Общество, Московская область (Подмосковье), Татьяна Позднякова
Жители Подмосковья смогут наблюдать последнее весеннее полнолуние 24 мая

Метеобюро: в Подмосковье 24 мая можно будет наблюдать последнее полнолуние весны

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПолнолуние
Полнолуние - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Полнолуние. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Жители Московской области смогут наблюдать последнее в этом сезоне весеннее полнолуние благодаря ясной погоде ночью 24 мая, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
"Ночью 24 мая у жителей Московской области будет возможность полюбоваться последним весенним полнолунием", - написала Позднякова.
Она отметила, что благодаря антициклону небо будет безоблачным, и полнолуние станет особенно эффектным.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Татьяна Позднякова
 
 
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