https://ria.ru/20240523/meteobyuro-1947979647.html
Жители Подмосковья смогут наблюдать последнее весеннее полнолуние 24 мая
Жители Подмосковья смогут наблюдать последнее весеннее полнолуние 24 мая - РИА Новости, 23.05.2024
Жители Подмосковья смогут наблюдать последнее весеннее полнолуние 24 мая
Жители Московской области смогут наблюдать последнее в этом сезоне весеннее полнолуние благодаря ясной погоде ночью 24 мая, сообщила главный специалист... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T18:16
2024-05-23T18:16
2024-05-23T18:16
общество
московская область (подмосковье)
татьяна позднякова
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Жители Московской области смогут наблюдать последнее в этом сезоне весеннее полнолуние благодаря ясной погоде ночью 24 мая, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале."Ночью 24 мая у жителей Московской области будет возможность полюбоваться последним весенним полнолунием", - написала Позднякова.Она отметила, что благодаря антициклону небо будет безоблачным, и полнолуние станет особенно эффектным.
https://radiosputnik.ru/20240523/pogoda-1947877262.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), татьяна позднякова
Общество, Московская область (Подмосковье), Татьяна Позднякова
Жители Подмосковья смогут наблюдать последнее весеннее полнолуние 24 мая
Метеобюро: в Подмосковье 24 мая можно будет наблюдать последнее полнолуние весны