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Международный суд ООН отказал Мексике во введении мер против Эквадора - РИА Новости, 23.05.2024
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16:30 23.05.2024 (обновлено: 17:17 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/meksika-1947943720.html
Международный суд ООН отказал Мексике во введении мер против Эквадора
Международный суд ООН отказал Мексике во введении мер против Эквадора - РИА Новости, 23.05.2024
Международный суд ООН отказал Мексике во введении мер против Эквадора
Международный суд ООН отказался выносить обеспечительные меры против Эквадора из-за штурма мексиканского посольства в эквадорской столице Кито. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:30
2024-05-23T17:17
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Международный суд ООН отказался выносить обеспечительные меры против Эквадора из-за штурма мексиканского посольства в эквадорской столице Кито."Суд единогласно считает, что обстоятельства в том виде, в котором они сейчас представлены суду, не таковы, чтобы требовать осуществления его полномочий в соответствии со статьей 41 Статута для вынесения обеспечительных мер", - заявил в четверг председатель суда Наваф Салам. Трансляция велась на сайте суда.Мексика 11 апреля обратилась в Международный суд ООН с жалобой на действия властей Эквадора, которые взяли штурмом посольство страны в Кито для задержания своего бывшего вице-президента Хорхе Гласа.Как сообщалось в заявлении инстанции, Мексика просила суд распорядиться об обеспечительных мерах в отношении Эквадора, в том числе, обязать власти Эквадора предпринять соответствующие и немедленные шаги для обеспечения полной защиты и безопасности дипломатических представительств Мексики.Также мексиканская сторона просила суд ООН обязать Кито гарантировать, что он не предпримет никаких действий, которые могут нанести ущерб правам Мексики в отношении любого решения, которое суд может вынести по существу, а также воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или расширить данный судебный спор.Полиция Эквадора в ночь на 6 апреля силой проникла в здание посольства Мексики в Кито и увезла бывшего вице-президента Хорхе Гласа, осужденного за коррупцию. Он укрывался в дипмиссии с декабря прошлого года. Мексика 5 апреля предоставила ему политическое убежище. Эквадор назвал это решение незаконным и потребовал выдачи политика. Полиция Эквадора, как сообщил МИД Мексики, въехала на территорию дипмиссии на двух бронированных машинах, некоторые правоохранители перелезли через стены. При штурме здания посольства пострадали дипломаты. Мексика в ту же ночь разорвала дипломатические отношения с Эквадором.
https://ria.ru/20240407/oon-1938332939.html
https://ria.ru/20240407/ekvador-1938331683.html
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в мире, мексика, эквадор, кито, оон
В мире, Мексика, Эквадор, Кито, ООН
Международный суд ООН отказал Мексике во введении мер против Эквадора

Суд ООН отказал Мексике во введении мер против Эквадора из-за штурма посольства

© AP Photo / David BustillosСпецназ эквадорской полиции штурмует в посольство Мексики в Кито
Спецназ эквадорской полиции штурмует в посольство Мексики в Кито - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / David Bustillos
Спецназ эквадорской полиции штурмует в посольство Мексики в Кито. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Международный суд ООН отказался выносить обеспечительные меры против Эквадора из-за штурма мексиканского посольства в эквадорской столице Кито.
"Суд единогласно считает, что обстоятельства в том виде, в котором они сейчас представлены суду, не таковы, чтобы требовать осуществления его полномочий в соответствии со статьей 41 Статута для вынесения обеспечительных мер", - заявил в четверг председатель суда Наваф Салам. Трансляция велась на сайте суда.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Генсека ООН встревожило проникновение в посольство Мексики в Кито
7 апреля, 05:13
Мексика 11 апреля обратилась в Международный суд ООН с жалобой на действия властей Эквадора, которые взяли штурмом посольство страны в Кито для задержания своего бывшего вице-президента Хорхе Гласа.
Как сообщалось в заявлении инстанции, Мексика просила суд распорядиться об обеспечительных мерах в отношении Эквадора, в том числе, обязать власти Эквадора предпринять соответствующие и немедленные шаги для обеспечения полной защиты и безопасности дипломатических представительств Мексики.
Также мексиканская сторона просила суд ООН обязать Кито гарантировать, что он не предпримет никаких действий, которые могут нанести ущерб правам Мексики в отношении любого решения, которое суд может вынести по существу, а также воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или расширить данный судебный спор.
Полиция Эквадора в ночь на 6 апреля силой проникла в здание посольства Мексики в Кито и увезла бывшего вице-президента Хорхе Гласа, осужденного за коррупцию. Он укрывался в дипмиссии с декабря прошлого года. Мексика 5 апреля предоставила ему политическое убежище. Эквадор назвал это решение незаконным и потребовал выдачи политика. Полиция Эквадора, как сообщил МИД Мексики, въехала на территорию дипмиссии на двух бронированных машинах, некоторые правоохранители перелезли через стены. При штурме здания посольства пострадали дипломаты. Мексика в ту же ночь разорвала дипломатические отношения с Эквадором.
Спецназ эквадорской полиции штурмует в посольство Мексики в Кито - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
МИД Эквадора объяснил штурм посольства Мексики
7 апреля, 04:29
 
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