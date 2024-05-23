https://ria.ru/20240523/meksika-1947943720.html

Международный суд ООН отказал Мексике во введении мер против Эквадора

Международный суд ООН отказал Мексике во введении мер против Эквадора - РИА Новости, 23.05.2024

Международный суд ООН отказал Мексике во введении мер против Эквадора

Международный суд ООН отказался выносить обеспечительные меры против Эквадора из-за штурма мексиканского посольства в эквадорской столице Кито. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:30

2024-05-23T16:30

2024-05-23T17:17

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Международный суд ООН отказался выносить обеспечительные меры против Эквадора из-за штурма мексиканского посольства в эквадорской столице Кито."Суд единогласно считает, что обстоятельства в том виде, в котором они сейчас представлены суду, не таковы, чтобы требовать осуществления его полномочий в соответствии со статьей 41 Статута для вынесения обеспечительных мер", - заявил в четверг председатель суда Наваф Салам. Трансляция велась на сайте суда.Мексика 11 апреля обратилась в Международный суд ООН с жалобой на действия властей Эквадора, которые взяли штурмом посольство страны в Кито для задержания своего бывшего вице-президента Хорхе Гласа.Как сообщалось в заявлении инстанции, Мексика просила суд распорядиться об обеспечительных мерах в отношении Эквадора, в том числе, обязать власти Эквадора предпринять соответствующие и немедленные шаги для обеспечения полной защиты и безопасности дипломатических представительств Мексики.Также мексиканская сторона просила суд ООН обязать Кито гарантировать, что он не предпримет никаких действий, которые могут нанести ущерб правам Мексики в отношении любого решения, которое суд может вынести по существу, а также воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или расширить данный судебный спор.Полиция Эквадора в ночь на 6 апреля силой проникла в здание посольства Мексики в Кито и увезла бывшего вице-президента Хорхе Гласа, осужденного за коррупцию. Он укрывался в дипмиссии с декабря прошлого года. Мексика 5 апреля предоставила ему политическое убежище. Эквадор назвал это решение незаконным и потребовал выдачи политика. Полиция Эквадора, как сообщил МИД Мексики, въехала на территорию дипмиссии на двух бронированных машинах, некоторые правоохранители перелезли через стены. При штурме здания посольства пострадали дипломаты. Мексика в ту же ночь разорвала дипломатические отношения с Эквадором.

https://ria.ru/20240407/oon-1938332939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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