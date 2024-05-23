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В Мексике несколько человек погибли при обрушении сцены на митинге - РИА Новости, 23.05.2024
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09:16 23.05.2024 (обновлено: 13:16 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/meksika-1947807466.html
В Мексике несколько человек погибли при обрушении сцены на митинге
В Мексике несколько человек погибли при обрушении сцены на митинге - РИА Новости, 23.05.2024
В Мексике несколько человек погибли при обрушении сцены на митинге
По меньшей мере девять человек погибли и более 60 получили ранения при обрушении сцены на митинге в штате Нуэво-Леон, завершающем кампанию кандидата в... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T09:16
2024-05-23T13:16
в мире
нуэво-леон
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МЕХИКО, 23 мая — РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли и более 60 получили ранения при обрушении сцены на митинге в штате Нуэво-Леон, завершающем кампанию кандидата в президенты Мексики Хорхе Майнеса, заявил губернатор Самуэль Гарсия в соцсети X."С сожалением сообщаю, что на данный момент в результате ЧП погибли восемь взрослых людей и один несовершеннолетний", — написал он.Ранее было известно о пяти погибших и примерно 50 пострадавших.По информации местной газеты ABC Noticias, число пострадавших увеличилось до 63. Их доставили в городские больницы.Майнес проводил заключительную встречу с избирателями в регионе с самой сильной поддержкой его партии Movimiento Ciudadano. Местный губернатор Гарсия также представляет это движение.В конце митинга сильным ветром снесло заднюю часть сцены. На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как металлоконструкция с огромным плакатом перелетела через выступающих и упала на зрителей. Кандидат в президенты в это время находился на сцене.
https://ria.ru/20240326/most-1935824386.html
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в мире, нуэво-леон, мексика
В мире, Нуэво-Леон, Мексика
В Мексике несколько человек погибли при обрушении сцены на митинге

Губернатор Нуэво-Леона Гарсия: при обрушении сцены на митинге погибли 9 человек

© AP Photo / Alberto LopezСотрудники экстренных служб на месте обрушения сцены на митинге в штате Нуэво-Леон, Мексика
Сотрудники экстренных служб на месте обрушения сцены на митинге в штате Нуэво-Леон, Мексика - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Alberto Lopez
Сотрудники экстренных служб на месте обрушения сцены на митинге в штате Нуэво-Леон, Мексика
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 23 мая — РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли и более 60 получили ранения при обрушении сцены на митинге в штате Нуэво-Леон, завершающем кампанию кандидата в президенты Мексики Хорхе Майнеса, заявил губернатор Самуэль Гарсия в соцсети X.
"С сожалением сообщаю, что на данный момент в результате ЧП погибли восемь взрослых людей и один несовершеннолетний", — написал он.
Ранее было известно о пяти погибших и примерно 50 пострадавших.
По информации местной газеты ABC Noticias, число пострадавших увеличилось до 63. Их доставили в городские больницы.
Майнес проводил заключительную встречу с избирателями в регионе с самой сильной поддержкой его партии Movimiento Ciudadano. Местный губернатор Гарсия также представляет это движение.
В конце митинга сильным ветром снесло заднюю часть сцены. На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как металлоконструкция с огромным плакатом перелетела через выступающих и упала на зрителей. Кандидат в президенты в это время находился на сцене.
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В миреНуэво-ЛеонМексика
 
 
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