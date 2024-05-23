https://ria.ru/20240523/meksika-1947807466.html
В Мексике несколько человек погибли при обрушении сцены на митинге
В Мексике несколько человек погибли при обрушении сцены на митинге - РИА Новости, 23.05.2024
В Мексике несколько человек погибли при обрушении сцены на митинге
По меньшей мере девять человек погибли и более 60 получили ранения при обрушении сцены на митинге в штате Нуэво-Леон, завершающем кампанию кандидата в... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T09:16
2024-05-23T09:16
2024-05-23T13:16
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нуэво-леон
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МЕХИКО, 23 мая — РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли и более 60 получили ранения при обрушении сцены на митинге в штате Нуэво-Леон, завершающем кампанию кандидата в президенты Мексики Хорхе Майнеса, заявил губернатор Самуэль Гарсия в соцсети X."С сожалением сообщаю, что на данный момент в результате ЧП погибли восемь взрослых людей и один несовершеннолетний", — написал он.Ранее было известно о пяти погибших и примерно 50 пострадавших.По информации местной газеты ABC Noticias, число пострадавших увеличилось до 63. Их доставили в городские больницы.Майнес проводил заключительную встречу с избирателями в регионе с самой сильной поддержкой его партии Movimiento Ciudadano. Местный губернатор Гарсия также представляет это движение.В конце митинга сильным ветром снесло заднюю часть сцены. На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как металлоконструкция с огромным плакатом перелетела через выступающих и упала на зрителей. Кандидат в президенты в это время находился на сцене.
https://ria.ru/20240326/most-1935824386.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нуэво-леон, мексика
В мире, Нуэво-Леон, Мексика
В Мексике несколько человек погибли при обрушении сцены на митинге
Губернатор Нуэво-Леона Гарсия: при обрушении сцены на митинге погибли 9 человек
МЕХИКО, 23 мая — РИА Новости.
По меньшей мере девять человек погибли и более 60 получили ранения при обрушении сцены на митинге в штате Нуэво-Леон, завершающем кампанию кандидата в президенты Мексики Хорхе Майнеса, заявил губернатор Самуэль Гарсия в соцсети X
.
"С сожалением сообщаю, что на данный момент в результате ЧП погибли восемь взрослых людей и один несовершеннолетний", — написал он.
Ранее было известно о пяти погибших и примерно 50 пострадавших.
По информации местной газеты ABC Noticias
, число пострадавших увеличилось до 63. Их доставили в городские больницы.
Майнес проводил заключительную встречу с избирателями в регионе с самой сильной поддержкой его партии Movimiento Ciudadano. Местный губернатор Гарсия также представляет это движение.
В конце митинга сильным ветром снесло заднюю часть сцены. На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как металлоконструкция с огромным плакатом перелетела через выступающих и упала на зрителей. Кандидат в президенты в это время находился на сцене.