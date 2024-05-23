https://ria.ru/20240523/mechta-1948001667.html

Кадыров рассказал, что мечтает посадить Зеленского в подвал

Кадыров рассказал, что мечтает посадить Зеленского в подвал - РИА Новости, 23.05.2024

Кадыров рассказал, что мечтает посадить Зеленского в подвал

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что у него есть мечта – посадить Владимира Зеленского в подвал. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T20:21

2024-05-23T20:21

2024-05-23T20:21

киев

рамзан кадыров

владимир зеленский

в мире

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ГРОЗНЫЙ, 23 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что у него есть мечта – посадить Владимира Зеленского в подвал. "У меня мечта – посадить Зеленского в подвал наш в Чечне", – сказал Кадыров телеканалу RT. Он также заявил о бессмысленности военных поставок Киеву. "Что бы они ни отправляли, войну мы выиграем, шайтанов добьем, этих неонацистов не будет", - заявил руководитель республики.

https://ria.ru/20231213/svo-1915646109.html

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киев, рамзан кадыров, владимир зеленский, в мире