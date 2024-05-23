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Кадыров рассказал, что мечтает посадить Зеленского в подвал
Кадыров рассказал, что мечтает посадить Зеленского в подвал - РИА Новости, 23.05.2024
Кадыров рассказал, что мечтает посадить Зеленского в подвал
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что у него есть мечта – посадить Владимира Зеленского в подвал. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T20:21
2024-05-23T20:21
2024-05-23T20:21
киев
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 23 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что у него есть мечта – посадить Владимира Зеленского в подвал. "У меня мечта – посадить Зеленского в подвал наш в Чечне", – сказал Кадыров телеканалу RT. Он также заявил о бессмысленности военных поставок Киеву. "Что бы они ни отправляли, войну мы выиграем, шайтанов добьем, этих неонацистов не будет", - заявил руководитель республики.
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киев, рамзан кадыров, владимир зеленский, в мире
Киев, Рамзан Кадыров, Владимир Зеленский, В мире
Кадыров рассказал, что мечтает посадить Зеленского в подвал
Кадыров рассказал, что мечтает посадить Зеленского в подвал в Чечне