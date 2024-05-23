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Кадыров рассказал, что мечтает посадить Зеленского в подвал - РИА Новости, 23.05.2024
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20:21 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/mechta-1948001667.html
Кадыров рассказал, что мечтает посадить Зеленского в подвал
Кадыров рассказал, что мечтает посадить Зеленского в подвал - РИА Новости, 23.05.2024
Кадыров рассказал, что мечтает посадить Зеленского в подвал
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что у него есть мечта – посадить Владимира Зеленского в подвал. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T20:21
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киев
рамзан кадыров
владимир зеленский
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ГРОЗНЫЙ, 23 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что у него есть мечта – посадить Владимира Зеленского в подвал. "У меня мечта – посадить Зеленского в подвал наш в Чечне", – сказал Кадыров телеканалу RT. Он также заявил о бессмысленности военных поставок Киеву. "Что бы они ни отправляли, войну мы выиграем, шайтанов добьем, этих неонацистов не будет", - заявил руководитель республики.
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киев, рамзан кадыров, владимир зеленский, в мире
Киев, Рамзан Кадыров, Владимир Зеленский, В мире
Кадыров рассказал, что мечтает посадить Зеленского в подвал

Кадыров рассказал, что мечтает посадить Зеленского в подвал в Чечне

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 23 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что у него есть мечта – посадить Владимира Зеленского в подвал.
"У меня мечта – посадить Зеленского в подвал наш в Чечне", – сказал Кадыров телеканалу RT.
Он также заявил о бессмысленности военных поставок Киеву.
"Что бы они ни отправляли, войну мы выиграем, шайтанов добьем, этих неонацистов не будет", - заявил руководитель республики.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Кадыров предположил, что СВО может закончиться весной или летом
13 декабря 2023, 22:02
 
КиевРамзан КадыровВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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