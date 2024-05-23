https://ria.ru/20240523/mchs-1947965292.html

При ударе ВСУ по Лисичанску пострадал ребенок

При ударе ВСУ по Лисичанску пострадал ребенок - РИА Новости, 23.05.2024

При ударе ВСУ по Лисичанску пострадал ребенок

Среди пострадавших при ударе ВСУ по Лисичанску в ЛНР, который был совершен в среду, - один ребенок, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону в четверг. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T17:31

2024-05-23T17:31

2024-05-23T17:33

в мире

лисичанск

луганская народная республика

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вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Среди пострадавших при ударе ВСУ по Лисичанску в ЛНР, который был совершен в среду, - один ребенок, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону в четверг. Ранее, в среду, источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что один человек погиб при ударе украинских сил по Лисичанску в ЛНР. Пасечник сообщил, что ВСУ нанесли удар по жилому кварталу Лисичанска, повреждены две девятиэтажки, 2 человека погибли и 4 пострадали. "Спасатели МЧС России завершили аварийно-спасательные работы в Лисичанске", - говорится в сообщении регионального МЧС в четверг. По данным ведомства, в результате попадания снаряда в одну из девятиэтажек, обрушилось перекрытие в квартире на 9 этаже, в соседнем доме произошло обрушение подъезда. "Троих жителей экстренно эвакуировали, четыре человека пострадали, один из них ребенок 2015 года рождения", - уточняется в сообщении. Лисичанск неоднократно обстреливался украинскими войсками В начале февраля ВСУ открыли огонь по Лисичанску, под обстрел попала местная пекарня. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что в результате обстрела пекарни в Лисичанске погибли 29 мирных жителей.

https://ria.ru/20240521/lnr-1947518825.html

https://ria.ru/20240523/kremennaya-1947878877.html

лисичанск

луганская народная республика

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в мире, лисичанск, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)