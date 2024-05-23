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В Нижегородской области при пожаре погибли двое взрослых и ребенок - РИА Новости, 23.05.2024
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14:00 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/mchs-1947885599.html
В Нижегородской области при пожаре погибли двое взрослых и ребенок
В Нижегородской области при пожаре погибли двое взрослых и ребенок - РИА Новости, 23.05.2024
В Нижегородской области при пожаре погибли двое взрослых и ребенок
Двое взрослых и маленький ребенок погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области, сообщило МЧС региона. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T14:00
2024-05-23T14:00
происшествия
жилье
россия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Двое взрослых и маленький ребенок погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области, сообщило МЧС региона. "Извещателя не было - на пожаре погибла семья. Ночью в нижегородском поселке Димара вспыхнул пожар в жилом доме. При тушении огнеборцы МЧС России обнаружили мать, отца и двухлетнего ребенка без чувств", - говорится в сообщении. Огонь ликвидирован на 72 квадратных метрах. Причину пожара установят дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России. Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). "При осмотре тел погибших следователи СК России видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. С целью установления причин смерти потерпевших назначены судебно-медицинские экспертизы. Для установления причин возникновения возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. Предварительно, причиной возникновения пожара явилась неисправность электропроводки", - отмечается в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20240105/pozhar-1919799307.html
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происшествия, жилье, россия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Россия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области при пожаре погибли двое взрослых и ребенок

МЧС: семья из 3 чел. погибла при пожаре в частном доме в Нижегородской области

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОгнетушители
Огнетушители - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Двое взрослых и маленький ребенок погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области, сообщило МЧС региона.
"Извещателя не было - на пожаре погибла семья. Ночью в нижегородском поселке Димара вспыхнул пожар в жилом доме. При тушении огнеборцы МЧС России обнаружили мать, отца и двухлетнего ребенка без чувств", - говорится в сообщении.
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Огонь ликвидирован на 72 квадратных метрах. Причину пожара установят дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России.
Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
"При осмотре тел погибших следователи СК России видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. С целью установления причин смерти потерпевших назначены судебно-медицинские экспертизы. Для установления причин возникновения возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. Предварительно, причиной возникновения пожара явилась неисправность электропроводки", - отмечается в сообщении регионального СУСК.
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ПроисшествияЖильеРоссияНижегородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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