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Пресс-секретарь министра обороны Марковская ушла в отставку - РИА Новости, 23.05.2024
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01:37 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/markovskaya-1947781961.html
Пресс-секретарь министра обороны Марковская ушла в отставку
Пресс-секретарь министра обороны Марковская ушла в отставку - РИА Новости, 23.05.2024
Пресс-секретарь министра обороны Марковская ушла в отставку
Россияна Марковская заявила, что уходит с поста пресс-секретаря министра обороны России на другую должность. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T01:37
2024-05-23T01:37
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россияна Марковская заявила, что уходит с поста пресс-секретаря министра обороны России на другую должность.&quot;Перехожу на другую должность. Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью&quot;, — сообщила Марковская в Instagram*.Назначение на постСергей Шойгу, занимавший пост министра обороны, назначил своим пресс-секретарем 26-летнюю тележурналистку Россияну Марковскую в ноябре 2017 года.Марковская родилась 6 января 1991 года, окончила факультет журналистики Дальневосточного федерального университета. Затем работала корреспондентом, ведущей новостей и автором программ телерадиокомпании "Владивосток", с 2015 года — корреспондент телеканала "Звезда".Является государственным советником России II класса.Новый министр обороныРанее по предложению президента России Владимира Путина министром обороны стал бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов. Занимавший пост главы Минобороны Сергей Шойгу был назначен секретарем Совета безопасности России.Как отметил Путин, у Сергея Шойгу будет огромный пласт работы на новой должности."Он занимался и в известной степени нашими контактами с инопартнерами по линии военно-технического сотрудничества, потому что служба военно-техническая, федеральная служба, находилась под министерством обороны, он вел ее фактически. Поэтому у него огромный такой пласт работы будет, это все вместе совмещено", - сказал Путин во время пресс-конференции во время визита в Китай.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240514/belousov-1945883136.html
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россия, китай, сергей шойгу, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Китай, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пресс-секретарь министра обороны Марковская ушла в отставку

Россияна Марковская покинула пост пресс-секретаря министра обороны России

© Фото : страница Россияны Марковской в соцсетиРоссияна Марковская
Россияна Марковская - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : страница Россияны Марковской в соцсети
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россияна Марковская заявила, что уходит с поста пресс-секретаря министра обороны России на другую должность.
«

"Перехожу на другую должность. Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью", — сообщила Марковская в Instagram*.

Назначение на пост

Сергей Шойгу, занимавший пост министра обороны, назначил своим пресс-секретарем 26-летнюю тележурналистку Россияну Марковскую в ноябре 2017 года.
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Марковская родилась 6 января 1991 года, окончила факультет журналистики Дальневосточного федерального университета. Затем работала корреспондентом, ведущей новостей и автором программ телерадиокомпании "Владивосток", с 2015 года — корреспондент телеканала "Звезда".
Является государственным советником России II класса.

Новый министр обороны

Ранее по предложению президента России Владимира Путина министром обороны стал бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов. Занимавший пост главы Минобороны Сергей Шойгу был назначен секретарем Совета безопасности России.
Как отметил Путин, у Сергея Шойгу будет огромный пласт работы на новой должности.
"Он занимался и в известной степени нашими контактами с инопартнерами по линии военно-технического сотрудничества, потому что служба военно-техническая, федеральная служба, находилась под министерством обороны, он вел ее фактически. Поэтому у него огромный такой пласт работы будет, это все вместе совмещено", - сказал Путин во время пресс-конференции во время визита в Китай.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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