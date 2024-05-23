https://ria.ru/20240523/markovskaya-1947781961.html

Пресс-секретарь министра обороны Марковская ушла в отставку

Пресс-секретарь министра обороны Марковская ушла в отставку - РИА Новости, 23.05.2024

Пресс-секретарь министра обороны Марковская ушла в отставку

Россияна Марковская заявила, что уходит с поста пресс-секретаря министра обороны России на другую должность. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T01:37

2024-05-23T01:37

2024-05-23T01:37

россия

китай

сергей шойгу

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150904/62/1509046271_0:0:803:453_1920x0_80_0_0_5b20f790443b5907cf88ccc47f1d1891.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россияна Марковская заявила, что уходит с поста пресс-секретаря министра обороны России на другую должность."Перехожу на другую должность. Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью", — сообщила Марковская в Instagram*.Назначение на постСергей Шойгу, занимавший пост министра обороны, назначил своим пресс-секретарем 26-летнюю тележурналистку Россияну Марковскую в ноябре 2017 года.Марковская родилась 6 января 1991 года, окончила факультет журналистики Дальневосточного федерального университета. Затем работала корреспондентом, ведущей новостей и автором программ телерадиокомпании "Владивосток", с 2015 года — корреспондент телеканала "Звезда".Является государственным советником России II класса.Новый министр обороныРанее по предложению президента России Владимира Путина министром обороны стал бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов. Занимавший пост главы Минобороны Сергей Шойгу был назначен секретарем Совета безопасности России.Как отметил Путин, у Сергея Шойгу будет огромный пласт работы на новой должности."Он занимался и в известной степени нашими контактами с инопартнерами по линии военно-технического сотрудничества, потому что служба военно-техническая, федеральная служба, находилась под министерством обороны, он вел ее фактически. Поэтому у него огромный такой пласт работы будет, это все вместе совмещено", - сказал Путин во время пресс-конференции во время визита в Китай.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240514/belousov-1945883136.html

https://ria.ru/20240512/belousov-1945467263.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, китай, сергей шойгу, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф)