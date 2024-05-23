https://ria.ru/20240523/manyak-1947805531.html

Жертв "политеховского" маньяка на Алтае может быть больше

Жертв "политеховского" маньяка на Алтае может быть больше - РИА Новости, 23.05.2024

Жертв "политеховского" маньяка на Алтае может быть больше

Жертв "политеховского" маньяка Виталия Манишина в Алтайском крае, обвинённого в убийстве 11 женщин, может быть больше, рассказал журналистам заместитель... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T09:02

2024-05-23T09:02

2024-05-23T14:11

происшествия

алтайский край

алтайский государственный технический университет

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БАРНАУЛ, 23 мая — РИА Новости. Жертв "политеховского" маньяка Виталия Манишина в Алтайском крае, обвинённого в убийстве 11 женщин, может быть больше, рассказал журналистам заместитель руководителя СУСК по региону Александр Жеребцов. "У нас есть основания предполагать, что Манишин мог быть причастен и к иным преступлениям, работа продолжается. Но достоверных данных… пока нет", - рассказал Жеребцов. Ранее сообщалось о передаче в суд уголовного дела в отношении Виталия Манишина, обвиняемого в убийстве 11 женщин, в том числе похищенных в начале двухтысячных годов абитуриенток Алтайского государственного технического университета. Первое преступление мужчина совершил еще в 1989 году, когда в селе Зеленая Дубрава убил 17-летнюю девушку. Только спустя много лет, в прошлом году, следователи задержали убийцу. В ходе расследования этого уголовного дела удалось установить причастность Манишина еще к десяти убийствам девушек и женщин, совершенных летом в 1999 и 2000 годах, в том числе пяти несовершеннолетних абитуриенток Алтайского государственного технического университета. Кроме того, установлено, что Манишин совершил аналогичное преступление в отношении 22-летней абитуриентки другого высшего учебного заведения, приехавшей из Республики Тыва, а также – 17-летней абитуриентки средне-специального учебного заведения. Также установлена его причастность к убийствам молодых сотрудниц высшего и средне-специального учебного заведения, а также матери одной из абитуриенток.

https://ria.ru/20240321/kriminal-1934496960.html

алтайский край

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Ольга Фомченкова

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Следственный эксперимент с участием "политеховского" маньяка Виталия Манишина Похищенные абитуриентки уходили с "политеховским" маньяком добровольно, к каждой девушке Виталий Манишин находил свой подход, рассказал журналистам следователь по особо важным делам следственного управления следственного комитета (СУСК) по региону Иван Зеленский. Первое преступление маньяк совершил еще в 1989 году, а остальных девушек убил в 1999 и 2000, среди них были шесть несовершеннолетних абитуриенток местного университета. Манишин рассказывал своим жертвам при знакомстве, что может помочь с поступлением и дальнейшим обучением, завязывал знакомство, а затем насиловал и убивал. Экспертизы признали маньяка вменяемым. В СК говорят, что жертв может быть больше ныне установленных 11. 2024-05-23T09:02 true PT2M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, алтайский край, алтайский государственный технический университет