https://ria.ru/20240523/makron-1947788226.html

Макрон рассказал, как долго силы безопасности пробудут в Новой Каледонии

Макрон рассказал, как долго силы безопасности пробудут в Новой Каледонии - РИА Новости, 23.05.2024

Макрон рассказал, как долго силы безопасности пробудут в Новой Каледонии

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Новую Каледонию заявил, что французские силы безопасности, развернутые там на фоне протестов сторонников... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T04:41

2024-05-23T04:41

2024-05-23T11:13

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Новую Каледонию заявил, что французские силы безопасности, развернутые там на фоне протестов сторонников независимости, останутся столько, сколько необходимо, его слова передает агентство Франс Пресс.Перед встречей с чиновниками в столице страны Нуамеа, Макрон заявил, что три тысячи сотрудников сил безопасности, развернутых для подавления беспорядков в Новой Каледонии, "останутся еще столько, сколько необходимо, даже во время Олимпийских игр в Париже". Отмечается, что Макрон также почтил минутой молчания память шести человек, погибших в последние дни беспорядков, и выразил свое несогласие с продлением чрезвычайного положения до тех пор, пока на тихоокеанской территории Франции не будут сняты блокпосты. Макрон прибыл с визитом в Новую Каледонию в четверг. Президент Франции должен попытаться найти пути диалога после того, как партии на острове отвергли предложение провести совместную видеоконференцию с президентом, а предложение премьер-министра Габриэля Атталя приехать в Париж для переговоров осталось без ответа. Аэропорт в столице острова Нумее остаётся закрыт для регулярного авиасообщения. Многие страны региона, включая Австралию, Новую Зеландию и Японию, организуют вывозные рейсы для эвакуации своих граждан. По словам главы местной торгово-промышленной палаты Давида Гюйена, ущерб от погромов, организованных сторонниками независимости Новой Каледонии, может составить около миллиарда евро. Более 400 магазинов и предприятий пострадали или были разрушены в ходе беспорядков. Мирная демонстрация в столице территории Нумеа 13 мая переросла в погромы, были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей. Шесть человек, включая двух жандармов, погибли. Жители протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.

https://ria.ru/20240515/frantsiya-1946094641.html

https://ria.ru/20240520/makron-1947076681.html

https://ria.ru/20240516/kaledoniya-1946484784.html

новая каледония

франция

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в мире, новая каледония, франция, париж, эммануэль макрон, габриэль атталь