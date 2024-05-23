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Активы группы "Макфа" перешли в собственность России, заявил адвокат - РИА Новости, 23.05.2024
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15:57 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/makfa-1947923745.html
Активы группы "Макфа" перешли в собственность России, заявил адвокат
Активы группы "Макфа" перешли в собственность России, заявил адвокат - РИА Новости, 23.05.2024
Активы группы "Макфа" перешли в собственность России, заявил адвокат
Активы группы "Макфа", в том числе "Первый хлебокомбинат", "Макфа", "Смак", перешли в собственность государства, сообщила РИА Новости адвокат ответчиков,... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:57
2024-05-23T15:57
россия
челябинск
челябинская область
михаил юревич
людмила айвар
вадим белоусов
генеральная прокуратура рф
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая – РИА Новости. Активы группы "Макфа", в том числе "Первый хлебокомбинат", "Макфа", "Смак", перешли в собственность государства, сообщила РИА Новости адвокат ответчиков, представляющая интересы семьи Михаила Юревича, Людмила Айвар. "Практически все активы, кроме одного", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о переходе в собственность РФ активов АО "Макфа". В их числе – "Макфа", "Смак", "Первый хлебокомбинат", уточнила она. Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход Российской Федерации имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна. "Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.
https://ria.ru/20240523/ukaz-1947906314.html
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россия, челябинск, челябинская область, михаил юревич, людмила айвар, вадим белоусов, генеральная прокуратура рф, госдума рф, экономика
Россия, Челябинск, Челябинская область, Михаил Юревич, Людмила Айвар, Вадим Белоусов, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ, Экономика
Активы группы "Макфа" перешли в собственность России, заявил адвокат

Адвокат Юревича Айвар: активы группы "Макфа" перешли в собственность РФ

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВывеска на здании компании АО "Макфа" в Челябинской области.
Вывеска на здании компании АО Макфа в Челябинской области. - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Вывеска на здании компании АО "Макфа" в Челябинской области.. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая – РИА Новости. Активы группы "Макфа", в том числе "Первый хлебокомбинат", "Макфа", "Смак", перешли в собственность государства, сообщила РИА Новости адвокат ответчиков, представляющая интересы семьи Михаила Юревича, Людмила Айвар.
"Практически все активы, кроме одного", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о переходе в собственность РФ активов АО "Макфа".
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В их числе – "Макфа", "Смак", "Первый хлебокомбинат", уточнила она.
Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход Российской Федерации имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна.
"Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.
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РоссияЧелябинскЧелябинская областьМихаил ЮревичЛюдмила АйварВадим БелоусовГенеральная прокуратура РФГосдума РФЭкономика
 
 
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