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Число погибших при обстреле Лисичанска возросло до двух человек - РИА Новости, 23.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:14 23.05.2024 (обновлено: 00:58 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/lisichansk-1947775377.html
Число погибших при обстреле Лисичанска возросло до двух человек
Число погибших при обстреле Лисичанска возросло до двух человек - РИА Новости, 23.05.2024
Число погибших при обстреле Лисичанска возросло до двух человек
Число погибших при обстреле Лисичанска в ЛНР со стороны ВСУ выросло до двух человек, еще четверо пострадавших госпитализированы, сообщил глава республики Леонид РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T00:14
2024-05-23T00:58
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Число погибших при обстреле Лисичанска в ЛНР со стороны ВСУ выросло до двух человек, еще четверо пострадавших госпитализированы, сообщил глава республики Леонид Пасечник.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что жертвой удара по Лисичанску в ЛНР стал один человек. Пасечник уточнил, что ВСУ атаковали жилой кварталы, повреждения получили два девятиэтажных дома, есть пострадавшие. Спасатели продолжают разбирать завалы, на месте работают следователи.
https://ria.ru/20240204/obstrel-1925328172.html
лисичанск
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в мире, лисичанск, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число погибших при обстреле Лисичанска возросло до двух человек

Пасечник: число жертв обстрела Лисичанска в ЛНР со стороны ВСУ возросло до двух

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоследствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР
Последствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Последствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Число погибших при обстреле Лисичанска в ЛНР со стороны ВСУ выросло до двух человек, еще четверо пострадавших госпитализированы, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что жертвой удара по Лисичанску в ЛНР стал один человек. Пасечник уточнил, что ВСУ атаковали жилой кварталы, повреждения получили два девятиэтажных дома, есть пострадавшие.
Спасатели продолжают разбирать завалы, на месте работают следователи.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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