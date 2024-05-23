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Число погибших при обстреле Лисичанска возросло до двух человек
Число погибших при обстреле Лисичанска возросло до двух человек - РИА Новости, 23.05.2024
Число погибших при обстреле Лисичанска возросло до двух человек
Число погибших при обстреле Лисичанска в ЛНР со стороны ВСУ выросло до двух человек, еще четверо пострадавших госпитализированы, сообщил глава республики Леонид РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T00:14
2024-05-23T00:14
2024-05-23T00:58
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Число погибших при обстреле Лисичанска в ЛНР со стороны ВСУ выросло до двух человек, еще четверо пострадавших госпитализированы, сообщил глава республики Леонид Пасечник.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что жертвой удара по Лисичанску в ЛНР стал один человек. Пасечник уточнил, что ВСУ атаковали жилой кварталы, повреждения получили два девятиэтажных дома, есть пострадавшие. Спасатели продолжают разбирать завалы, на месте работают следователи.
https://ria.ru/20240204/obstrel-1925328172.html
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РИА Новости
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в мире, лисичанск, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число погибших при обстреле Лисичанска возросло до двух человек
Пасечник: число жертв обстрела Лисичанска в ЛНР со стороны ВСУ возросло до двух