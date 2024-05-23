https://ria.ru/20240523/lavrov-1947987277.html
Лавров отметил рост товарооборота России и Африки
Лавров отметил рост товарооборота России и Африки - РИА Новости, 23.05.2024
Лавров отметил рост товарооборота России и Африки
Уровень российско-африканского товарооборота в 2023 году составил около 25 миллиардов долларов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T18:50
2024-05-23T18:50
2024-05-23T18:50
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590330894_0:495:2759:2047_1920x0_80_0_0_dff9279a5a1f1ce15a9b7c89fded1732.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Уровень российско-африканского товарооборота в 2023 году составил около 25 миллиардов долларов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Отмечаем рост российско-африканского товарооборота. В прошлом году он вырос на 30% и составил около 25 миллиардов долларов", — сказал министр на приеме по случаю Дня Африки.
https://ria.ru/20240321/eksport-1934636702.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590330894_30:0:2759:2047_1920x0_80_0_0_3bd73bbb79918535e9c67ca91adb8575.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров
Лавров отметил рост товарооборота России и Африки
Лавров: уровень товарооборота России и Африки в 2023 году вырос на 30%