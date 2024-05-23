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Лавров отметил рост товарооборота России и Африки - РИА Новости, 23.05.2024
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18:50 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/lavrov-1947987277.html
Лавров отметил рост товарооборота России и Африки
Лавров отметил рост товарооборота России и Африки - РИА Новости, 23.05.2024
Лавров отметил рост товарооборота России и Африки
Уровень российско-африканского товарооборота в 2023 году составил около 25 миллиардов долларов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T18:50
2024-05-23T18:50
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Уровень российско-африканского товарооборота в 2023 году составил около 25 миллиардов долларов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Отмечаем рост российско-африканского товарооборота. В прошлом году он вырос на 30% и составил около 25 миллиардов долларов", — сказал министр на приеме по случаю Дня Африки.
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россия, сергей лавров
Россия, Сергей Лавров
Лавров отметил рост товарооборота России и Африки

Лавров: уровень товарооборота России и Африки в 2023 году вырос на 30%

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВыгрузка контейнеров с судна в контейнерном терминале
Выгрузка контейнеров с судна в контейнерном терминале - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Выгрузка контейнеров с судна в контейнерном терминале. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Уровень российско-африканского товарооборота в 2023 году составил около 25 миллиардов долларов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Отмечаем рост российско-африканского товарооборота. В прошлом году он вырос на 30% и составил около 25 миллиардов долларов", — сказал министр на приеме по случаю Дня Африки.
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Россия вдвое увеличила экспорт нефтепродуктов в Африку за год-полтора
21 марта, 11:10
 
РоссияСергей Лавров
 
 
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