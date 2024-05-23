https://ria.ru/20240523/lavrov-1947987277.html

Лавров отметил рост товарооборота России и Африки

Лавров отметил рост товарооборота России и Африки - РИА Новости, 23.05.2024

Лавров отметил рост товарооборота России и Африки

Уровень российско-африканского товарооборота в 2023 году составил около 25 миллиардов долларов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T18:50

2024-05-23T18:50

2024-05-23T18:50

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Уровень российско-африканского товарооборота в 2023 году составил около 25 миллиардов долларов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Отмечаем рост российско-африканского товарооборота. В прошлом году он вырос на 30% и составил около 25 миллиардов долларов", — сказал министр на приеме по случаю Дня Африки.

https://ria.ru/20240321/eksport-1934636702.html

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россия, сергей лавров