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Генерал Кузнецов пожаловался суду на чернобыльские болезни
Генерал Кузнецов пожаловался суду на чернобыльские болезни - РИА Новости, 23.05.2024
Генерал Кузнецов пожаловался суду на чернобыльские болезни
Начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки, пожаловался на плохое состояние здоровья из-за ликвидации... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T14:04
2024-05-23T14:04
2024-05-23T14:09
чернобыльская аэс
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки, пожаловался на плохое состояние здоровья из-за ликвидации последствий аварии в Чернобыле, передает корреспондент РИА Новости из 2-го Западного окружного военного суда.Суд рассматривает жалобу защиты на арест Кузнецова, генерал участвует в заседании по видеоконференцсвязи."Ваша честь, с учетом моего пребывания в СИЗО-2 я постоянно вынужден обращаться к врачам, я вынужден ежедневно пить таблетки, терпеть боль, у меня щитовидка и прочее, я четыре года без отпусков, все это заработал за время ликвидации последствий аварии в Чернобыле", - заявил Кузнецов.Его адвокат просит перевести генерала из "Бутырки" под домашний арест в Истринский район Подмосковья.
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чернобыльская аэс, происшествия
Чернобыльская АЭС, Происшествия
Генерал Кузнецов пожаловался суду на чернобыльские болезни
Кадровик МО Кузнецов пожаловался суду на полученные в Чернобыле болезни
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки, пожаловался на плохое состояние здоровья из-за ликвидации последствий аварии в Чернобыле, передает корреспондент РИА Новости из 2-го Западного окружного военного суда.
Суд рассматривает жалобу защиты на арест Кузнецова, генерал участвует в заседании по видеоконференцсвязи.
"Ваша честь, с учетом моего пребывания в СИЗО-2 я постоянно вынужден обращаться к врачам, я вынужден ежедневно пить таблетки, терпеть боль, у меня щитовидка и прочее, я четыре года без отпусков, все это заработал за время ликвидации последствий аварии в Чернобыле", - заявил Кузнецов.
Его адвокат просит перевести генерала из "Бутырки" под домашний арест в Истринский район Подмосковья.