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Генерал Кузнецов пожаловался суду на чернобыльские болезни - РИА Новости, 23.05.2024
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14:04 23.05.2024 (обновлено: 14:09 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/kuznetsov-1947887141.html
Генерал Кузнецов пожаловался суду на чернобыльские болезни
Генерал Кузнецов пожаловался суду на чернобыльские болезни - РИА Новости, 23.05.2024
Генерал Кузнецов пожаловался суду на чернобыльские болезни
Начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки, пожаловался на плохое состояние здоровья из-за ликвидации... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T14:04
2024-05-23T14:09
чернобыльская аэс
происшествия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки, пожаловался на плохое состояние здоровья из-за ликвидации последствий аварии в Чернобыле, передает корреспондент РИА Новости из 2-го Западного окружного военного суда.Суд рассматривает жалобу защиты на арест Кузнецова, генерал участвует в заседании по видеоконференцсвязи."Ваша честь, с учетом моего пребывания в СИЗО-2 я постоянно вынужден обращаться к врачам, я вынужден ежедневно пить таблетки, терпеть боль, у меня щитовидка и прочее, я четыре года без отпусков, все это заработал за время ликвидации последствий аварии в Чернобыле", - заявил Кузнецов.Его адвокат просит перевести генерала из "Бутырки" под домашний арест в Истринский район Подмосковья.
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чернобыльская аэс, происшествия
Чернобыльская АЭС, Происшествия
Генерал Кузнецов пожаловался суду на чернобыльские болезни

Кадровик МО Кузнецов пожаловался суду на полученные в Чернобыле болезни

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОнлайн-трансляция во 2-м Западном окружном военном суде, где проходит рассмотрение апелляционной жалобы на арест начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова
Онлайн-трансляция во 2-м Западном окружном военном суде, где проходит рассмотрение апелляционной жалобы на арест начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Онлайн-трансляция во 2-м Западном окружном военном суде, где проходит рассмотрение апелляционной жалобы на арест начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки, пожаловался на плохое состояние здоровья из-за ликвидации последствий аварии в Чернобыле, передает корреспондент РИА Новости из 2-го Западного окружного военного суда.
Суд рассматривает жалобу защиты на арест Кузнецова, генерал участвует в заседании по видеоконференцсвязи.
"Ваша честь, с учетом моего пребывания в СИЗО-2 я постоянно вынужден обращаться к врачам, я вынужден ежедневно пить таблетки, терпеть боль, у меня щитовидка и прочее, я четыре года без отпусков, все это заработал за время ликвидации последствий аварии в Чернобыле", - заявил Кузнецов.
Его адвокат просит перевести генерала из "Бутырки" под домашний арест в Истринский район Подмосковья.
Онлайн-трансляция во 2-м Западном окружном военном суде, где проходит рассмотрение апелляционной жалобы на арест начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
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