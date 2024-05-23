https://ria.ru/20240523/kuznetsov-1947887141.html

Генерал Кузнецов пожаловался суду на чернобыльские болезни

Генерал Кузнецов пожаловался суду на чернобыльские болезни - РИА Новости, 23.05.2024

Генерал Кузнецов пожаловался суду на чернобыльские болезни

Начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки, пожаловался на плохое состояние здоровья из-за ликвидации... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T14:04

2024-05-23T14:04

2024-05-23T14:09

чернобыльская аэс

происшествия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки, пожаловался на плохое состояние здоровья из-за ликвидации последствий аварии в Чернобыле, передает корреспондент РИА Новости из 2-го Западного окружного военного суда.Суд рассматривает жалобу защиты на арест Кузнецова, генерал участвует в заседании по видеоконференцсвязи."Ваша честь, с учетом моего пребывания в СИЗО-2 я постоянно вынужден обращаться к врачам, я вынужден ежедневно пить таблетки, терпеть боль, у меня щитовидка и прочее, я четыре года без отпусков, все это заработал за время ликвидации последствий аварии в Чернобыле", - заявил Кузнецов.Его адвокат просит перевести генерала из "Бутырки" под домашний арест в Истринский район Подмосковья.

https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947882450.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чернобыльская аэс, происшествия