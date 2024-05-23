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Крупнейший отечественный производитель вина перешел под управление РСХБ - РИА Новости, 23.05.2024
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12:00 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/kuban-vino-1947849133.html
Крупнейший отечественный производитель вина перешел под управление РСХБ
Крупнейший отечественный производитель вина перешел под управление РСХБ - РИА Новости, 23.05.2024
Крупнейший отечественный производитель вина перешел под управление РСХБ
Крупнейший отечественный производитель вина, "Кубань-Вино", после перехода в собственность Российской Федерации получил новую управляющую организацию - ею стала РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:00
2024-05-23T12:00
экономика
россия
кубань-вино
россельхозбанк
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Крупнейший отечественный производитель вина, "Кубань-Вино", после перехода в собственность Российской Федерации получил новую управляющую организацию - ею стала структура Россельхозбанка "РСХБ-Финанс", следует из данных ЕГРЮЛ. Винодельня перешла в собственность Российской Федерации в апреле текущего года: РФ стала владельцем 100% в капитале компании. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания "РСХБ-Финанс" (входит в группу Россельхозбанка) 22 мая стала управляющей организацией производителя "Кубань-Вино", а также "Агрофирмы Ариант", "Агрофирмы Южная" и "Центра пищевой индустрии - Ариант". "Кубань-Вино" входила в число компаний, которые по иску Генпрокуратуры были изъяты у владельцев в счет взыскания "неосновательного обогащения" в ходе разбирательства по Челябинскому электрометаллургическому комбинату. В рамках этого же иска в пользу государства были переданы 100% долей ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант" и ООО "ЦПИ – Ариант". По итогам 2023 года "Кубань-Вино", согласно данным на сайте винодельни, показала рекордные результаты, выпустив более 95,5 миллионов бутылок вина (в 2022 году - 83,7 миллиона) и собрав около 109 тысяч тонн винограда.
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экономика, россия, кубань-вино, россельхозбанк, генеральная прокуратура рф
Экономика, Россия, Кубань-Вино, Россельхозбанк, Генеральная прокуратура РФ
Крупнейший отечественный производитель вина перешел под управление РСХБ

"Кубань-Вино" перешел под управление "РСХБ-Финанс"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПродажа алкоголя в магазине
Продажа алкоголя в магазине - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Продажа алкоголя в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Крупнейший отечественный производитель вина, "Кубань-Вино", после перехода в собственность Российской Федерации получил новую управляющую организацию - ею стала структура Россельхозбанка "РСХБ-Финанс", следует из данных ЕГРЮЛ.
Винодельня перешла в собственность Российской Федерации в апреле текущего года: РФ стала владельцем 100% в капитале компании. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания "РСХБ-Финанс" (входит в группу Россельхозбанка) 22 мая стала управляющей организацией производителя "Кубань-Вино", а также "Агрофирмы Ариант", "Агрофирмы Южная" и "Центра пищевой индустрии - Ариант".
"Кубань-Вино" входила в число компаний, которые по иску Генпрокуратуры были изъяты у владельцев в счет взыскания "неосновательного обогащения" в ходе разбирательства по Челябинскому электрометаллургическому комбинату. В рамках этого же иска в пользу государства были переданы 100% долей ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант" и ООО "ЦПИ – Ариант".
По итогам 2023 года "Кубань-Вино", согласно данным на сайте винодельни, показала рекордные результаты, выпустив более 95,5 миллионов бутылок вина (в 2022 году - 83,7 миллиона) и собрав около 109 тысяч тонн винограда.
Посетители выбирают сорт вина - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Названы основные потребители вина в России
18 мая, 05:16
 
ЭкономикаРоссияКубань-ВиноРоссельхозбанкГенеральная прокуратура РФ
 
 
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