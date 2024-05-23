https://ria.ru/20240523/krym-1947923413.html
В Крыму подорвался человек, намеревавшийся совершить теракт на ж/д
В Крыму подорвался человек, намеревавшийся совершить теракт на ж/д - РИА Новости, 23.05.2024
В Крыму подорвался человек, намеревавшийся совершить теракт на ж/д
Человек, намеревавшийся совершить теракт на железной дороге в Кировском районе Крыма, подорвался на собственном самодельном взрывном устройстве (СВУ), заявил... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:55
2024-05-23T15:55
2024-05-23T15:55
происшествия
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Человек, намеревавшийся совершить теракт на железной дороге в Кировском районе Крыма, подорвался на собственном самодельном взрывном устройстве (СВУ), заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". "Последний случай – (человек) подорвался в Кировском районе, самостоятельно. Нес взрывчатку, хотел заложить под железную дорогу, хотел теракт совершить на железной дороге. Сдетонировало" , - сказал Аксенов. Аксенов не уточнил, когда произошло ЧП. Он добавил, что все случаи диверсий и их подготовки в Крыму расследованы, подозреваемые и обвиняемые задержаны.
https://ria.ru/20240128/diversanty-1923944537.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сергей аксенов (политик), республика крым
Происшествия, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым
В Крыму подорвался человек, намеревавшийся совершить теракт на ж/д
Аксенов: собиравшийся совершить теракт на ж/д в Крыму человек подорвался на СВУ