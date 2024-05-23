https://ria.ru/20240523/krym-1947923413.html

В Крыму подорвался человек, намеревавшийся совершить теракт на ж/д

В Крыму подорвался человек, намеревавшийся совершить теракт на ж/д - РИА Новости, 23.05.2024

В Крыму подорвался человек, намеревавшийся совершить теракт на ж/д

Человек, намеревавшийся совершить теракт на железной дороге в Кировском районе Крыма, подорвался на собственном самодельном взрывном устройстве (СВУ), заявил... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T15:55

2024-05-23T15:55

2024-05-23T15:55

происшествия

сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Человек, намеревавшийся совершить теракт на железной дороге в Кировском районе Крыма, подорвался на собственном самодельном взрывном устройстве (СВУ), заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". "Последний случай – (человек) подорвался в Кировском районе, самостоятельно. Нес взрывчатку, хотел заложить под железную дорогу, хотел теракт совершить на железной дороге. Сдетонировало" , - сказал Аксенов. Аксенов не уточнил, когда произошло ЧП. Он добавил, что все случаи диверсий и их подготовки в Крыму расследованы, подозреваемые и обвиняемые задержаны.

https://ria.ru/20240128/diversanty-1923944537.html

республика крым

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сергей аксенов (политик), республика крым