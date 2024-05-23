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В Крыму зарезервируют места в органах власти для участников СВО - РИА Новости, 23.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:16 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/krym-1947911665.html
В Крыму зарезервируют места в органах власти для участников СВО
В Крыму зарезервируют места в органах власти для участников СВО - РИА Новости, 23.05.2024
В Крыму зарезервируют места в органах власти для участников СВО
В Крыму зарезервируют места в органах власти для участников специальной военной операции, сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:16
2024-05-23T15:16
специальная военная операция на украине
сергей аксенов (политик)
республика крым
вооруженные силы рф
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. В Крыму зарезервируют места в органах власти для участников специальной военной операции, сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". "Большинство участников СВО находятся на передовой и в принципе пока в процессе (формирования органов власти – ред.) поучаствовать не могут, но инструменты, в том числе резервирования и их приглашения на работу на госслужбу, в первую очередь, есть", - сказал Аксенов. По его словам, после возвращения участники СВО обязательно будут вовлечены в органы власти республики. "Вовлечение в работу органов власти этих людей, которые рисковали собой для родины, это важная веха нашего развития. Поскольку если человек шел на бой, понимая, что рискует жизнью и может потерять все, и делал это ради страны, то, соответственно, работая в органах власти, равнодушным этот человек не будет", - сказал Аксенов.
https://ria.ru/20240204/sudba-1925297970.html
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сергей аксенов (политик), республика крым, вооруженные силы рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Вооруженные силы РФ, Общество
В Крыму зарезервируют места в органах власти для участников СВО

Аксенов пообещал зарезервировать места в органах власти Крыма для участников СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. В Крыму зарезервируют места в органах власти для участников специальной военной операции, сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
"Большинство участников СВО находятся на передовой и в принципе пока в процессе (формирования органов власти – ред.) поучаствовать не могут, но инструменты, в том числе резервирования и их приглашения на работу на госслужбу, в первую очередь, есть", - сказал Аксенов.
По его словам, после возвращения участники СВО обязательно будут вовлечены в органы власти республики.
"Вовлечение в работу органов власти этих людей, которые рисковали собой для родины, это важная веха нашего развития. Поскольку если человек шел на бой, понимая, что рискует жизнью и может потерять все, и делал это ради страны, то, соответственно, работая в органах власти, равнодушным этот человек не будет", - сказал Аксенов.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей Аксенов (политик)Республика КрымВооруженные силы РФОбщество
 
 
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