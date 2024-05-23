https://ria.ru/20240523/krym-1947911665.html

В Крыму зарезервируют места в органах власти для участников СВО

В Крыму зарезервируют места в органах власти для участников СВО - РИА Новости, 23.05.2024

В Крыму зарезервируют места в органах власти для участников СВО

В Крыму зарезервируют места в органах власти для участников специальной военной операции, сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T15:16

2024-05-23T15:16

2024-05-23T15:16

специальная военная операция на украине

сергей аксенов (политик)

республика крым

вооруженные силы рф

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. В Крыму зарезервируют места в органах власти для участников специальной военной операции, сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". "Большинство участников СВО находятся на передовой и в принципе пока в процессе (формирования органов власти – ред.) поучаствовать не могут, но инструменты, в том числе резервирования и их приглашения на работу на госслужбу, в первую очередь, есть", - сказал Аксенов. По его словам, после возвращения участники СВО обязательно будут вовлечены в органы власти республики. "Вовлечение в работу органов власти этих людей, которые рисковали собой для родины, это важная веха нашего развития. Поскольку если человек шел на бой, понимая, что рискует жизнью и может потерять все, и делал это ради страны, то, соответственно, работая в органах власти, равнодушным этот человек не будет", - сказал Аксенов.

https://ria.ru/20240204/sudba-1925297970.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сергей аксенов (политик), республика крым, вооруженные силы рф, общество