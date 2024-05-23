Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР
Глава Кременной Третьяков сообщил об обстреле города украинскими войсками
© Фото : пресс-служба главы администрации Кременского муниципального округаПоследствия обстрела Кременной в ЛНР
Последствия обстрела Кременной в ЛНР
ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР в ночь на четверг, разрушен жилой дом, нарушено водоснабжение и газоснабжение нескольких районов, сообщил глава города Вячеслав Третьяков в Telegram-канале.
"Город Кременная снова стал объектом обстрела украинской артиллерии. В ночное время был нанесен удар по частному сектору. Разрушен один жилой дом с возгоранием, сгорело несколько хозяйственных построек, нарушено газоснабжение и водообеспечение нескольких районов города", - говорится в сообщении Третьякова.
© Фото : пресс-служба главы администрации Кременского муниципального округаПоследствия обстрела Кременной в ЛНР
Последствия обстрела Кременной в ЛНР
Отмечается, что расчеты МЧС России и коммунальных предприятий до утра ликвидировали последствия обстрела, обошлось без пострадавших.
Кременная расположена на административной границе ЛНР с ДНР, через этот прифронтовой город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения. Боевые действия в 2014 году обошли город стороной. 18 апреля 2022 года, в ходе военной операции РФ против Украины, Кременная перешла под российский контроль. Ее население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
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