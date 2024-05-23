https://ria.ru/20240523/kremennaya-1947878877.html

Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР

Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР - РИА Новости, 23.05.2024

Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР

Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР в ночь на четверг, разрушен жилой дом, нарушено водоснабжение и газоснабжение нескольких районов, сообщил глава... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T13:35

2024-05-23T13:35

2024-05-23T13:35

специальная военная операция на украине

кременная

луганская народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР в ночь на четверг, разрушен жилой дом, нарушено водоснабжение и газоснабжение нескольких районов, сообщил глава города Вячеслав Третьяков в Telegram-канале. "Город Кременная снова стал объектом обстрела украинской артиллерии. В ночное время был нанесен удар по частному сектору. Разрушен один жилой дом с возгоранием, сгорело несколько хозяйственных построек, нарушено газоснабжение и водообеспечение нескольких районов города", - говорится в сообщении Третьякова. Отмечается, что расчеты МЧС России и коммунальных предприятий до утра ликвидировали последствия обстрела, обошлось без пострадавших. Кременная расположена на административной границе ЛНР с ДНР, через этот прифронтовой город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения. Боевые действия в 2014 году обошли город стороной. 18 апреля 2022 года, в ходе военной операции РФ против Украины, Кременная перешла под российский контроль. Ее население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кременная, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, вооруженные силы украины