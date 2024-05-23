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Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР - РИА Новости, 23.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:35 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/kremennaya-1947878877.html
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР - РИА Новости, 23.05.2024
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР в ночь на четверг, разрушен жилой дом, нарушено водоснабжение и газоснабжение нескольких районов, сообщил глава... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:35
2024-05-23T13:35
специальная военная операция на украине
кременная
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР в ночь на четверг, разрушен жилой дом, нарушено водоснабжение и газоснабжение нескольких районов, сообщил глава города Вячеслав Третьяков в Telegram-канале. "Город Кременная снова стал объектом обстрела украинской артиллерии. В ночное время был нанесен удар по частному сектору. Разрушен один жилой дом с возгоранием, сгорело несколько хозяйственных построек, нарушено газоснабжение и водообеспечение нескольких районов города", - говорится в сообщении Третьякова. Отмечается, что расчеты МЧС России и коммунальных предприятий до утра ликвидировали последствия обстрела, обошлось без пострадавших. Кременная расположена на административной границе ЛНР с ДНР, через этот прифронтовой город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения. Боевые действия в 2014 году обошли город стороной. 18 апреля 2022 года, в ходе военной операции РФ против Украины, Кременная перешла под российский контроль. Ее население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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кременная, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР

Глава Кременной Третьяков сообщил об обстреле города украинскими войсками

© Фото : пресс-служба главы администрации Кременского муниципального округаПоследствия обстрела Кременной в ЛНР
Последствия обстрела Кременной в ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : пресс-служба главы администрации Кременского муниципального округа
Последствия обстрела Кременной в ЛНР
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ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР в ночь на четверг, разрушен жилой дом, нарушено водоснабжение и газоснабжение нескольких районов, сообщил глава города Вячеслав Третьяков в Telegram-канале.
"Город Кременная снова стал объектом обстрела украинской артиллерии. В ночное время был нанесен удар по частному сектору. Разрушен один жилой дом с возгоранием, сгорело несколько хозяйственных построек, нарушено газоснабжение и водообеспечение нескольких районов города", - говорится в сообщении Третьякова.
© Фото : пресс-служба главы администрации Кременского муниципального округаПоследствия обстрела Кременной в ЛНР
Последствия обстрела Кременной в ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : пресс-служба главы администрации Кременского муниципального округа
Последствия обстрела Кременной в ЛНР
Отмечается, что расчеты МЧС России и коммунальных предприятий до утра ликвидировали последствия обстрела, обошлось без пострадавших.
Кременная расположена на административной границе ЛНР с ДНР, через этот прифронтовой город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения. Боевые действия в 2014 году обошли город стороной. 18 апреля 2022 года, в ходе военной операции РФ против Украины, Кременная перешла под российский контроль. Ее население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКременнаяЛуганская Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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