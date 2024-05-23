https://ria.ru/20240523/krasnoyarskiy_kray-1947795984.html

Губернатор Котюков рассказал о планах сотрудничества с Китаем

Губернатор Котюков рассказал о планах сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 23.05.2024

Губернатор Котюков рассказал о планах сотрудничества с Китаем

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков считает, что производство в регионе спецтехники для сельского хозяйства и лесной отрасли могут стать перспективными РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T06:56

2024-05-23T06:56

2024-05-23T06:56

экономика

красноярский край

россия

китай

михаил котюков

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КРАСНОЯРСК, 23 мая – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков считает, что производство в регионе спецтехники для сельского хозяйства и лесной отрасли могут стать перспективными направлениями развития сотрудничества между краевыми и китайскими предпринимателями, сообщает пресс-служба губернатора. Об этом он заявил во время работы в составе делегации РФ в Китай, где проходили мероприятия российско-китайского ЭКСПО. "Мы заинтересованы в углублении переработки сырья и поставке на экспорт продукции более высокого передела. Например, планируем полностью перерабатывать весь объем выращенного у нас рапса, чтобы вывозить из края не семена, а масло. Также у нас сильная инженерная школа и машиностроительный опыт, поэтому мы готовы локализовать у нас новые производства. Нам интересен опыт создания беспилотных авиационных систем, микроэлектроники. Мы готовы с участием китайских партнеров производить в крае спецтехнику для сельского хозяйства, лесозаготовки, организовать сборочные производства", – сказал Котюков. Он отметил, что в Красноярском крае совместно с китайскими компаниями реализуется ряд инвестиционных проектов. Среди них – создание лесоперерабатывающих и деревообрабатывающих производств, выпуск ориентированно-стружечных плит. Еще ряд инвестпроектов находится в процессе согласования. По данным пресс-службы, в 2023 году экспортно-импортные операции с Китайской Народной Республикой выполняли 63 региональных предприятия.

https://ria.ru/20240523/studenty-1947795369.html

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красноярский край

россия

китай

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экономика, красноярский край, россия, китай, михаил котюков