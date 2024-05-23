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Губернатор Котюков рассказал о планах сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 23.05.2024
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06:56 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/krasnoyarskiy_kray-1947795984.html
Губернатор Котюков рассказал о планах сотрудничества с Китаем
Губернатор Котюков рассказал о планах сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 23.05.2024
Губернатор Котюков рассказал о планах сотрудничества с Китаем
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков считает, что производство в регионе спецтехники для сельского хозяйства и лесной отрасли могут стать перспективными РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T06:56
2024-05-23T06:56
экономика
красноярский край
россия
китай
михаил котюков
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КРАСНОЯРСК, 23 мая – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков считает, что производство в регионе спецтехники для сельского хозяйства и лесной отрасли могут стать перспективными направлениями развития сотрудничества между краевыми и китайскими предпринимателями, сообщает пресс-служба губернатора. Об этом он заявил во время работы в составе делегации РФ в Китай, где проходили мероприятия российско-китайского ЭКСПО. "Мы заинтересованы в углублении переработки сырья и поставке на экспорт продукции более высокого передела. Например, планируем полностью перерабатывать весь объем выращенного у нас рапса, чтобы вывозить из края не семена, а масло. Также у нас сильная инженерная школа и машиностроительный опыт, поэтому мы готовы локализовать у нас новые производства. Нам интересен опыт создания беспилотных авиационных систем, микроэлектроники. Мы готовы с участием китайских партнеров производить в крае спецтехнику для сельского хозяйства, лесозаготовки, организовать сборочные производства", – сказал Котюков. Он отметил, что в Красноярском крае совместно с китайскими компаниями реализуется ряд инвестиционных проектов. Среди них – создание лесоперерабатывающих и деревообрабатывающих производств, выпуск ориентированно-стружечных плит. Еще ряд инвестпроектов находится в процессе согласования. По данным пресс-службы, в 2023 году экспортно-импортные операции с Китайской Народной Республикой выполняли 63 региональных предприятия.
https://ria.ru/20240523/studenty-1947795369.html
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экономика, красноярский край, россия, китай, михаил котюков
Экономика, Красноярский край, Россия, Китай, Михаил Котюков
Губернатор Котюков рассказал о планах сотрудничества с Китаем

Глава Красноярского края Котюков: сотрудничество с КНР может стать перспективным

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Красноярского края Михаил Котюков
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 23 мая – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков считает, что производство в регионе спецтехники для сельского хозяйства и лесной отрасли могут стать перспективными направлениями развития сотрудничества между краевыми и китайскими предпринимателями, сообщает пресс-служба губернатора.
Об этом он заявил во время работы в составе делегации РФ в Китай, где проходили мероприятия российско-китайского ЭКСПО.
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"Мы заинтересованы в углублении переработки сырья и поставке на экспорт продукции более высокого передела. Например, планируем полностью перерабатывать весь объем выращенного у нас рапса, чтобы вывозить из края не семена, а масло. Также у нас сильная инженерная школа и машиностроительный опыт, поэтому мы готовы локализовать у нас новые производства. Нам интересен опыт создания беспилотных авиационных систем, микроэлектроники. Мы готовы с участием китайских партнеров производить в крае спецтехнику для сельского хозяйства, лесозаготовки, организовать сборочные производства", – сказал Котюков.
Он отметил, что в Красноярском крае совместно с китайскими компаниями реализуется ряд инвестиционных проектов. Среди них – создание лесоперерабатывающих и деревообрабатывающих производств, выпуск ориентированно-стружечных плит. Еще ряд инвестпроектов находится в процессе согласования.
По данным пресс-службы, в 2023 году экспортно-импортные операции с Китайской Народной Республикой выполняли 63 региональных предприятия.
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ЭкономикаКрасноярский крайРоссияКитайМихаил Котюков
 
 
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