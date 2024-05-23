https://ria.ru/20240523/krasnoyarsk-1947794922.html

В Красноярск приехали участники программы развития кадрового резерва

В Красноярск приехали участники программы развития кадрового резерва - РИА Новости, 23.05.2024

В Красноярск приехали участники программы развития кадрового резерва

Участники программы развития кадрового резерва собрались в Красноярске, где в рамках выездного учебного модуля обсудят перезагрузку промышленных регионов,... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T06:52

2024-05-23T06:52

2024-05-23T06:52

общество

красноярск

россия

михаил котюков

владимир путин

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КРАСНОЯРСК, 23 мая – РИА Новости. Участники программы развития кадрового резерва собрались в Красноярске, где в рамках выездного учебного модуля обсудят перезагрузку промышленных регионов, сообщает пресс-служба губернатора. Программа развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Цель программы – формирование сообщества молодых управленцев в сфере науки, технологий и высшего образования. "Губернатор Михаил Котюков встретился с участниками программы развития кадрового резерва, приехавшими в Красноярск в рамках выездного учебного модуля. Образовательный блок для 82 перспективных управленцев в краевой столице посвящен теме перезагрузки промышленных регионов", - говорится в сообщении. Среди участников программы в Красноярске руководители и заместители руководителей университетов и научных организаций, руководители исследовательских подразделений российских технологических компаний, руководители и заместители руководителей региональных органов власти, курирующих развитие науки, образования и инноваций. Для решения поставленных в рамках учебного модуля задач в течение нескольких дней лидеры научно-технологического развития страны будут посещать крупнейшие предприятия края, встречаться с их руководителями. "Перед вами на ближайшие несколько дней стоит много задач. Ваша работа посвящена теме перезагрузки промышленных регионов. Мы, в свою очередь, хотим, чтобы Красноярск был таким городом, в котором хочется жить. Необходимо обеспечить приток качественных специалистов, создать условия, чтобы молодые таланты не уезжали. Мы ждем от вас проектов и предложений, как эту задачу можно решить с помощью поддержки отраслей науки и образования", - сказал Котюков. Программа реализуется в модульном формате на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС и Научно-технологического университета "Сириус", в партнерстве с ведущими российскими образовательными центрами. В программе восемь образовательных модулей по ключевым темам, которые проходят в разных городах России.

https://ria.ru/20240329/krasnoyarsk-1936523067.html

https://ria.ru/20231220/poliklinika-1916857441.html

красноярск

россия

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общество, красноярск, россия, михаил котюков, владимир путин