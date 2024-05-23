Рейтинг@Mail.ru
В Красноярск приехали участники программы развития кадрового резерва - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:52 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/krasnoyarsk-1947794922.html
В Красноярск приехали участники программы развития кадрового резерва
В Красноярск приехали участники программы развития кадрового резерва - РИА Новости, 23.05.2024
В Красноярск приехали участники программы развития кадрового резерва
Участники программы развития кадрового резерва собрались в Красноярске, где в рамках выездного учебного модуля обсудят перезагрузку промышленных регионов,... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T06:52
2024-05-23T06:52
общество
красноярск
россия
михаил котюков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938143071_33:0:3674:2048_1920x0_80_0_0_1be2a4e6f1dceffca49500d387e03a45.jpg
КРАСНОЯРСК, 23 мая – РИА Новости. Участники программы развития кадрового резерва собрались в Красноярске, где в рамках выездного учебного модуля обсудят перезагрузку промышленных регионов, сообщает пресс-служба губернатора. Программа развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Цель программы – формирование сообщества молодых управленцев в сфере науки, технологий и высшего образования. "Губернатор Михаил Котюков встретился с участниками программы развития кадрового резерва, приехавшими в Красноярск в рамках выездного учебного модуля. Образовательный блок для 82 перспективных управленцев в краевой столице посвящен теме перезагрузки промышленных регионов", - говорится в сообщении. Среди участников программы в Красноярске руководители и заместители руководителей университетов и научных организаций, руководители исследовательских подразделений российских технологических компаний, руководители и заместители руководителей региональных органов власти, курирующих развитие науки, образования и инноваций. Для решения поставленных в рамках учебного модуля задач в течение нескольких дней лидеры научно-технологического развития страны будут посещать крупнейшие предприятия края, встречаться с их руководителями. "Перед вами на ближайшие несколько дней стоит много задач. Ваша работа посвящена теме перезагрузки промышленных регионов. Мы, в свою очередь, хотим, чтобы Красноярск был таким городом, в котором хочется жить. Необходимо обеспечить приток качественных специалистов, создать условия, чтобы молодые таланты не уезжали. Мы ждем от вас проектов и предложений, как эту задачу можно решить с помощью поддержки отраслей науки и образования", - сказал Котюков. Программа реализуется в модульном формате на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС и Научно-технологического университета "Сириус", в партнерстве с ведущими российскими образовательными центрами. В программе восемь образовательных модулей по ключевым темам, которые проходят в разных городах России.
https://ria.ru/20240329/krasnoyarsk-1936523067.html
https://ria.ru/20231220/poliklinika-1916857441.html
красноярск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938143071_488:0:3219:2048_1920x0_80_0_0_288c92422b9c4f5e3568a8486dc183d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, красноярск, россия, михаил котюков, владимир путин
Общество, Красноярск, Россия, Михаил Котюков, Владимир Путин
В Красноярск приехали участники программы развития кадрового резерва

В Красноярске собрались участники программы развития кадрового резерва

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Красноярск. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 23 мая – РИА Новости. Участники программы развития кадрового резерва собрались в Красноярске, где в рамках выездного учебного модуля обсудят перезагрузку промышленных регионов, сообщает пресс-служба губернатора.
Программа развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Цель программы – формирование сообщества молодых управленцев в сфере науки, технологий и высшего образования.
Вид на правобережную часть Красноярска - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
В Красноярске запускают серийное производство снегоболотоходов
29 марта, 07:26
"Губернатор Михаил Котюков встретился с участниками программы развития кадрового резерва, приехавшими в Красноярск в рамках выездного учебного модуля. Образовательный блок для 82 перспективных управленцев в краевой столице посвящен теме перезагрузки промышленных регионов", - говорится в сообщении.
Среди участников программы в Красноярске руководители и заместители руководителей университетов и научных организаций, руководители исследовательских подразделений российских технологических компаний, руководители и заместители руководителей региональных органов власти, курирующих развитие науки, образования и инноваций. Для решения поставленных в рамках учебного модуля задач в течение нескольких дней лидеры научно-технологического развития страны будут посещать крупнейшие предприятия края, встречаться с их руководителями.
"Перед вами на ближайшие несколько дней стоит много задач. Ваша работа посвящена теме перезагрузки промышленных регионов. Мы, в свою очередь, хотим, чтобы Красноярск был таким городом, в котором хочется жить. Необходимо обеспечить приток качественных специалистов, создать условия, чтобы молодые таланты не уезжали. Мы ждем от вас проектов и предложений, как эту задачу можно решить с помощью поддержки отраслей науки и образования", - сказал Котюков.
Программа реализуется в модульном формате на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС и Научно-технологического университета "Сириус", в партнерстве с ведущими российскими образовательными центрами. В программе восемь образовательных модулей по ключевым темам, которые проходят в разных городах России.
Николаевский автомобильный мост и мост с участком транссибирской железнодорожной магистрали через реку Енисей в Красноярске - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
В Красноярске в рамках нацпроекта построили новую поликлинику
20 декабря 2023, 07:10
 
ОбществоКрасноярскРоссияМихаил КотюковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала