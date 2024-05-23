В Приморье выхаживают дальневосточного лесного кота, пострадавшего в ДТП
Приморские ветеринары выхаживают краснокнижного лесного кота, сбитого машиной
© Фото : МРОО "Центр "Тигр"Дальневосточный лесной кот, которого сбила машина, в центре реабилитации амурских тигров и других редких животных
Дальневосточный лесной кот, которого сбила машина, в центре реабилитации амурских тигров и других редких животных . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 23 мая – РИА Новости. Ветеринары в Приморье выхаживают краснокнижного дальневосточного лесного кота, которого сбила машина, сообщает в своем Telegram-канале центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр").
"Редкий дальневосточный лесной кот пострадал в результате ДТП - перелом задней ноги. Это случилось в Находке. Кота прооперировали в ветеринарной клинике и привезли к нам на дальнейшую реабилитацию. Сейчас он активно ест, но подвижность еще ограничена. Надеемся на скорейшее выздоровление и готовим его к выпуску в природу", - говорится в сообщении.
Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу России. По данным на 2015 год, численность этого вида не превышает нескольких тысяч особей. Популяция лесных котов в природе постоянно подвергается опасности из-за пожаров, наводнений и браконьерства - их калечат фермеры или незаконно вылавливают браконьеры, чтобы одомашнить. Выросшие у людей котята с возрастом дичают и могут представлять серьезную опасность. В дикой природе эти хищники обитают на побережье Японского моря и в бассейне реки Амур.