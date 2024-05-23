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В Приморье выхаживают дальневосточного лесного кота, пострадавшего в ДТП - РИА Новости, 23.05.2024
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10:14 23.05.2024 (обновлено: 10:34 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/kot-1947817771.html
В Приморье выхаживают дальневосточного лесного кота, пострадавшего в ДТП
В Приморье выхаживают дальневосточного лесного кота, пострадавшего в ДТП - РИА Новости, 23.05.2024
В Приморье выхаживают дальневосточного лесного кота, пострадавшего в ДТП
Ветеринары в Приморье выхаживают краснокнижного дальневосточного лесного кота, которого сбила машина, сообщает в своем Telegram-канале центр реабилитации... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:14
2024-05-23T10:34
находка
россия
японское море
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ВЛАДИВОСТОК, 23 мая – РИА Новости. Ветеринары в Приморье выхаживают краснокнижного дальневосточного лесного кота, которого сбила машина, сообщает в своем Telegram-канале центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр"). "Редкий дальневосточный лесной кот пострадал в результате ДТП - перелом задней ноги. Это случилось в Находке. Кота прооперировали в ветеринарной клинике и привезли к нам на дальнейшую реабилитацию. Сейчас он активно ест, но подвижность еще ограничена. Надеемся на скорейшее выздоровление и готовим его к выпуску в природу", - говорится в сообщении. Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу России. По данным на 2015 год, численность этого вида не превышает нескольких тысяч особей. Популяция лесных котов в природе постоянно подвергается опасности из-за пожаров, наводнений и браконьерства - их калечат фермеры или незаконно вылавливают браконьеры, чтобы одомашнить. Выросшие у людей котята с возрастом дичают и могут представлять серьезную опасность. В дикой природе эти хищники обитают на побережье Японского моря и в бассейне реки Амур.
https://ria.ru/20240402/koty-1937236885.html
находка
россия
японское море
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находка, россия, японское море
Находка, Россия, Японское море
В Приморье выхаживают дальневосточного лесного кота, пострадавшего в ДТП

Приморские ветеринары выхаживают краснокнижного лесного кота, сбитого машиной

© Фото : МРОО "Центр "Тигр"Дальневосточный лесной кот, которого сбила машина, в центре реабилитации амурских тигров и других редких животных
Дальневосточный лесной кот, которого сбила машина, в центре реабилитации амурских тигров и других редких животных - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : МРОО "Центр "Тигр"
Дальневосточный лесной кот, которого сбила машина, в центре реабилитации амурских тигров и других редких животных . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 23 мая – РИА Новости. Ветеринары в Приморье выхаживают краснокнижного дальневосточного лесного кота, которого сбила машина, сообщает в своем Telegram-канале центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр").
"Редкий дальневосточный лесной кот пострадал в результате ДТП - перелом задней ноги. Это случилось в Находке. Кота прооперировали в ветеринарной клинике и привезли к нам на дальнейшую реабилитацию. Сейчас он активно ест, но подвижность еще ограничена. Надеемся на скорейшее выздоровление и готовим его к выпуску в природу", - говорится в сообщении.
Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу России. По данным на 2015 год, численность этого вида не превышает нескольких тысяч особей. Популяция лесных котов в природе постоянно подвергается опасности из-за пожаров, наводнений и браконьерства - их калечат фермеры или незаконно вылавливают браконьеры, чтобы одомашнить. Выросшие у людей котята с возрастом дичают и могут представлять серьезную опасность. В дикой природе эти хищники обитают на побережье Японского моря и в бассейне реки Амур.
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