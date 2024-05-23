https://ria.ru/20240523/kot-1947817771.html

В Приморье выхаживают дальневосточного лесного кота, пострадавшего в ДТП

В Приморье выхаживают дальневосточного лесного кота, пострадавшего в ДТП - РИА Новости, 23.05.2024

В Приморье выхаживают дальневосточного лесного кота, пострадавшего в ДТП

Ветеринары в Приморье выхаживают краснокнижного дальневосточного лесного кота, которого сбила машина, сообщает в своем Telegram-канале центр реабилитации... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T10:14

2024-05-23T10:14

2024-05-23T10:34

находка

россия

японское море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947816167_0:448:960:988_1920x0_80_0_0_8aa45b02e03cd9871e743439bcd30cd6.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая – РИА Новости. Ветеринары в Приморье выхаживают краснокнижного дальневосточного лесного кота, которого сбила машина, сообщает в своем Telegram-канале центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр"). "Редкий дальневосточный лесной кот пострадал в результате ДТП - перелом задней ноги. Это случилось в Находке. Кота прооперировали в ветеринарной клинике и привезли к нам на дальнейшую реабилитацию. Сейчас он активно ест, но подвижность еще ограничена. Надеемся на скорейшее выздоровление и готовим его к выпуску в природу", - говорится в сообщении. Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу России. По данным на 2015 год, численность этого вида не превышает нескольких тысяч особей. Популяция лесных котов в природе постоянно подвергается опасности из-за пожаров, наводнений и браконьерства - их калечат фермеры или незаконно вылавливают браконьеры, чтобы одомашнить. Выросшие у людей котята с возрастом дичают и могут представлять серьезную опасность. В дикой природе эти хищники обитают на побережье Японского моря и в бассейне реки Амур.

https://ria.ru/20240402/koty-1937236885.html

находка

россия

японское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

находка, россия, японское море