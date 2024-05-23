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Контрактников Татарстана экипируют улучшенным обмундированием - РИА Новости, 23.05.2024
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Республика Татарстан
 
19:03 23.05.2024
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Контрактников Татарстана экипируют улучшенным обмундированием
Контрактников Татарстана экипируют улучшенным обмундированием - РИА Новости, 23.05.2024
Контрактников Татарстана экипируют улучшенным обмундированием
Контрактников татарстана экипируют обмундированием улучшенного качества, выполненным с учетом пожеланий бойцов СВО, сообщили в ДОСААФ региона. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T19:03
2024-05-23T19:03
республика татарстан
досааф
сво
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КАЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Контрактников татарстана экипируют обмундированием улучшенного качества, выполненным с учетом пожеланий бойцов СВО, сообщили в ДОСААФ региона. "Все образцы военного обмундирования улучшенного качества, отечественного производства. В них учтены пожелания бойцов СВО. Обмундирование и амуниция штурмовика и гранатометчика укомплектованы бронежилетом и шлемами марки Atlas отечественного производства. Плюс к этому в экипировке бойца есть дополнительная защита – подлокотники, наколенники и напашник", - говорится в сообщении. Сотрудник военно-политического отдела ДОСААФ Татарстана Эдуард Сугачков уточнил, что в комплектах обоих бойцов имеются разгрузочные пояса, у гранатометчика на нем – кобура для пистолета, емкости для гранат и магазинов с боевым комплектом. Также бойцы будут снабжены медицинскими аптечками первого и второго эшелона. Каждому из них выдается удобный вместительный рюкзак для хранения имущества бойца и сумки-"утилитарки" для инструмента и личных вещей. Обувь – берцы отечественного производства. По словам представителя ДОСААФ, в ближайшее время в зону СВО для татарстанских бойцов будет отправлена колонна гуманитарного груза с экипировкой, берцами, оборудованием и автомобили. Бойцов продолжат комплектовать летней формой, дополнительными рациями, квадрокоптерами, средствами РЭБ, квадроциклами и прочим. В Татарстане в рамках набора на контрактную службу идет пополнение двух батальонов – "Алга" и "Тимер", формируется третий батальон "Батыр".
https://ria.ru/20240426/tatarstan-1942570580.html
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досааф, сво
Республика Татарстан, ДОСААФ, СВО

Контрактников Татарстана экипируют улучшенным обмундированием

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГранатометчик
Гранатометчик - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Гранатометчик
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КАЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Контрактников татарстана экипируют обмундированием улучшенного качества, выполненным с учетом пожеланий бойцов СВО, сообщили в ДОСААФ региона.
"Все образцы военного обмундирования улучшенного качества, отечественного производства. В них учтены пожелания бойцов СВО. Обмундирование и амуниция штурмовика и гранатометчика укомплектованы бронежилетом и шлемами марки Atlas отечественного производства. Плюс к этому в экипировке бойца есть дополнительная защита – подлокотники, наколенники и напашник", - говорится в сообщении.
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Сотрудник военно-политического отдела ДОСААФ Татарстана Эдуард Сугачков уточнил, что в комплектах обоих бойцов имеются разгрузочные пояса, у гранатометчика на нем – кобура для пистолета, емкости для гранат и магазинов с боевым комплектом.
Также бойцы будут снабжены медицинскими аптечками первого и второго эшелона. Каждому из них выдается удобный вместительный рюкзак для хранения имущества бойца и сумки-"утилитарки" для инструмента и личных вещей. Обувь – берцы отечественного производства.
По словам представителя ДОСААФ, в ближайшее время в зону СВО для татарстанских бойцов будет отправлена колонна гуманитарного груза с экипировкой, берцами, оборудованием и автомобили. Бойцов продолжат комплектовать летней формой, дополнительными рациями, квадрокоптерами, средствами РЭБ, квадроциклами и прочим.
В Татарстане в рамках набора на контрактную службу идет пополнение двух батальонов – "Алга" и "Тимер", формируется третий батальон "Батыр".
 
Республика ТатарстанДОСААФСВО
 
 
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