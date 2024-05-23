https://ria.ru/20240523/kontraktniki-1947990902.html

Контрактников Татарстана экипируют улучшенным обмундированием

Контрактников Татарстана экипируют улучшенным обмундированием - РИА Новости, 23.05.2024

Контрактников Татарстана экипируют улучшенным обмундированием

Контрактников татарстана экипируют обмундированием улучшенного качества, выполненным с учетом пожеланий бойцов СВО, сообщили в ДОСААФ региона. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T19:03

2024-05-23T19:03

2024-05-23T19:03

республика татарстан

досааф

сво

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КАЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Контрактников татарстана экипируют обмундированием улучшенного качества, выполненным с учетом пожеланий бойцов СВО, сообщили в ДОСААФ региона. "Все образцы военного обмундирования улучшенного качества, отечественного производства. В них учтены пожелания бойцов СВО. Обмундирование и амуниция штурмовика и гранатометчика укомплектованы бронежилетом и шлемами марки Atlas отечественного производства. Плюс к этому в экипировке бойца есть дополнительная защита – подлокотники, наколенники и напашник", - говорится в сообщении. Сотрудник военно-политического отдела ДОСААФ Татарстана Эдуард Сугачков уточнил, что в комплектах обоих бойцов имеются разгрузочные пояса, у гранатометчика на нем – кобура для пистолета, емкости для гранат и магазинов с боевым комплектом. Также бойцы будут снабжены медицинскими аптечками первого и второго эшелона. Каждому из них выдается удобный вместительный рюкзак для хранения имущества бойца и сумки-"утилитарки" для инструмента и личных вещей. Обувь – берцы отечественного производства. По словам представителя ДОСААФ, в ближайшее время в зону СВО для татарстанских бойцов будет отправлена колонна гуманитарного груза с экипировкой, берцами, оборудованием и автомобили. Бойцов продолжат комплектовать летней формой, дополнительными рациями, квадрокоптерами, средствами РЭБ, квадроциклами и прочим. В Татарстане в рамках набора на контрактную службу идет пополнение двух батальонов – "Алга" и "Тимер", формируется третий батальон "Батыр".

https://ria.ru/20240426/tatarstan-1942570580.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

досааф, сво