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Пермский дрон занял третье место на всероссийском конкурсе - РИА Новости, 23.05.2024
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17:53 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/konkurs-1947971419.html
Пермский дрон занял третье место на всероссийском конкурсе
Пермский дрон занял третье место на всероссийском конкурсе - РИА Новости, 23.05.2024
Пермский дрон занял третье место на всероссийском конкурсе
Команда предприятия "ОДК-СТАР" с производственной площадкой в столице Прикамья заняла третье место на Всероссийском конкурсе "Кибердром.2024" в номинации... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T17:53
2024-05-23T17:53
пермский край
сергей попов
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Команда предприятия "ОДК-СТАР" с производственной площадкой в столице Прикамья заняла третье место на Всероссийском конкурсе "Кибердром.2024" в номинации "Дрон-конструктор на основе модульных решений для образовательных целей", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края. В рамках финала масштабного мероприятия состоялся конкурс инженерных и предпринимательских проектов "Формируем будущее" при поддержке Агентства стратегических инициатив. Третье место из десяти заняла команда "Восемь пилотов" ОДК-СТАР, в составе которой старшеклассники пермских школ №76 и 96, студенты программы "Крылья Ростеха" и молодые специалисты завода. Пермяки разработали и защитили проект "Дрон для отслеживания содержания нефтепродуктов в воде". Молодые люди разбирались с новой для них темой. Они изучали, как с помощью дрона можно собрать нефть с верхнего слоя водоема, выполнить анализ воды и оперативно сообщить о результатах, если допустимые параметры превышены. Пермяки разработали два прототипа дрона. Первый оснащен воздушно-плавательной платформой, которая обеспечивает устойчивое положение летательного аппарата на поверхности воды, а у второго есть аквалыжи, внутри которых – специальные клапаны, которые собирают материал при посадке дрона на воду. Команда не только создала 3D-модель прототипа дрона-лаборатории, разработала конструктив и написала примеры кодов, по которым беспилотник выполняет необходимые команды. Но и также разработала финансовую модель окупаемости подобных дронов, проанализировав ситуацию на рынке. "Современные школьники и студенты не боятся браться за самые сложные темы, даже такие, как создание беспилотников", – сказал управляющий директор ОДК-СТАР, председатель Пермского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Попов, его слова приводит пресс-служба. Попов отметил, что гордится командой и желает, как можно скорейшего воплощения проектов в жизнь.
https://ria.ru/20240523/finansirovanie-1947719647.html
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пермский край, сергей попов
Пермский край, Сергей Попов

Пермский дрон занял третье место на всероссийском конкурсе

© iStock.com / FatCameraСтуденты конструируют дрон
Студенты конструируют дрон - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© iStock.com / FatCamera
Студенты конструируют дрон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Команда предприятия "ОДК-СТАР" с производственной площадкой в столице Прикамья заняла третье место на Всероссийском конкурсе "Кибердром.2024" в номинации "Дрон-конструктор на основе модульных решений для образовательных целей", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
В рамках финала масштабного мероприятия состоялся конкурс инженерных и предпринимательских проектов "Формируем будущее" при поддержке Агентства стратегических инициатив.
© Фото : Сайт губернатора и Правительства Пермского краяКоманда "Восемь пилотов" ОДК-СТАР
Команда Восемь пилотов ОДК-СТАР - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : Сайт губернатора и Правительства Пермского края
Команда "Восемь пилотов" ОДК-СТАР
Третье место из десяти заняла команда "Восемь пилотов" ОДК-СТАР, в составе которой старшеклассники пермских школ №76 и 96, студенты программы "Крылья Ростеха" и молодые специалисты завода. Пермяки разработали и защитили проект "Дрон для отслеживания содержания нефтепродуктов в воде".
Молодые люди разбирались с новой для них темой. Они изучали, как с помощью дрона можно собрать нефть с верхнего слоя водоема, выполнить анализ воды и оперативно сообщить о результатах, если допустимые параметры превышены.
Пермяки разработали два прототипа дрона. Первый оснащен воздушно-плавательной платформой, которая обеспечивает устойчивое положение летательного аппарата на поверхности воды, а у второго есть аквалыжи, внутри которых – специальные клапаны, которые собирают материал при посадке дрона на воду.
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Команда не только создала 3D-модель прототипа дрона-лаборатории, разработала конструктив и написала примеры кодов, по которым беспилотник выполняет необходимые команды. Но и также разработала финансовую модель окупаемости подобных дронов, проанализировав ситуацию на рынке.
"Современные школьники и студенты не боятся браться за самые сложные темы, даже такие, как создание беспилотников", – сказал управляющий директор ОДК-СТАР, председатель Пермского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Попов, его слова приводит пресс-служба.
Попов отметил, что гордится командой и желает, как можно скорейшего воплощения проектов в жизнь.
 
Пермский крайСергей Попов
 
 
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