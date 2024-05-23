https://ria.ru/20240523/kompensatsiya-1947794811.html
Суд в Кемерово взыскал c МВД компенсацию семье убитой студентки Пехтелевой
Суд в Кемерово взыскал c МВД компенсацию семье убитой студентки Пехтелевой - РИА Новости, 23.05.2024
Суд в Кемерово взыскал c МВД компенсацию семье убитой студентки Пехтелевой
Заводский районный суд Кемерово постановил, чтобы МВД России выплатило родным убитой Веры Пехтелевой 700 тысяч рублей морального вреда за халатность... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T06:50
2024-05-23T06:50
2024-05-23T14:01
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КЕМЕРОВО, 23 мая — РИА Новости. Заводский районный суд Кемерово постановил, чтобы МВД России выплатило родным убитой Веры Пехтелевой 700 тысяч рублей морального вреда за халатность полицейских, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.В январе 2020 года в Кемерово 23-летнюю Пехтелеву убил Владислав Канюс, с которым девушка разорвала отношения. В июле 2022 года убийца получил 17 лет колонии строгого режима. История получила большой резонанс, когда выяснилось, что соседи, слышавшие шум в квартире, долго и безуспешно пытались вызвать полицию.Из расшифровки обращений жильцов дома в службу "112" следовало, что соседи пытались вызвать полицию из-за криков девушки, сделав минимум семь звонков. В последнем они сообщили, что вызвали полицейских полтора часа назад, но так никто и не приехал. В итоге они своими силами вскрыли дверь, девушка уже была мертва. Все пятеро полицейских, обвиняемых в халатности по данному делу, получили условные сроки."Требовали взыскать по три миллиона рублей родители, 1,5 миллиона рублей требовал дядя. Вчера Заводский районный суд города Кемерово удовлетворил исковые требования частично, постановил взыскать с Министерства внутренних дел Российской Федерации за счет казны Российской Федерации по 300 тысяч рублей в счет возмещения компенсации морального вреда в пользу родителей, то есть 300 тысяч рублей маме, 300 тысяч рублей папе и 100 тысяч рублей в пользу дяди", — сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.Собеседник агентства отметил, что решение суда еще не вступило в законную силу, на его обжалование есть один месяц.
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происшествия, кемерово, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Кемерово, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Суд в Кемерово взыскал c МВД компенсацию семье убитой студентки Пехтелевой
МВД выплатит семье убитой студентки Пехтелевой компенсацию за халатность
КЕМЕРОВО, 23 мая — РИА Новости. Заводский районный суд Кемерово постановил, чтобы МВД России выплатило родным убитой Веры Пехтелевой 700 тысяч рублей морального вреда за халатность полицейских, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.
В январе 2020 года в Кемерово 23-летнюю Пехтелеву убил Владислав Канюс, с которым девушка разорвала отношения. В июле 2022 года убийца получил 17 лет колонии строгого режима. История получила большой резонанс, когда выяснилось, что соседи, слышавшие шум в квартире, долго и безуспешно пытались вызвать полицию.
Из расшифровки обращений жильцов дома в службу "112" следовало, что соседи пытались вызвать полицию из-за криков девушки, сделав минимум семь звонков. В последнем они сообщили, что вызвали полицейских полтора часа назад, но так никто и не приехал. В итоге они своими силами вскрыли дверь, девушка уже была мертва. Все пятеро полицейских, обвиняемых в халатности по данному делу, получили условные сроки.
"Требовали взыскать по три миллиона рублей родители, 1,5 миллиона рублей требовал дядя. Вчера Заводский районный суд города Кемерово удовлетворил исковые требования частично, постановил взыскать с Министерства внутренних дел Российской Федерации за счет казны Российской Федерации по 300 тысяч рублей в счет возмещения компенсации морального вреда в пользу родителей, то есть 300 тысяч рублей маме, 300 тысяч рублей папе и 100 тысяч рублей в пользу дяди", — сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.
Собеседник агентства отметил, что решение суда еще не вступило в законную силу, на его обжалование есть один месяц.