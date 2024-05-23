https://ria.ru/20240523/kompensatsiya-1947794811.html

Суд в Кемерово взыскал c МВД компенсацию семье убитой студентки Пехтелевой

Суд в Кемерово взыскал c МВД компенсацию семье убитой студентки Пехтелевой - РИА Новости, 23.05.2024

Суд в Кемерово взыскал c МВД компенсацию семье убитой студентки Пехтелевой

Заводский районный суд Кемерово постановил, чтобы МВД России выплатило родным убитой Веры Пехтелевой 700 тысяч рублей морального вреда за халатность... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T06:50

2024-05-23T06:50

2024-05-23T14:01

происшествия

кемерово

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КЕМЕРОВО, 23 мая — РИА Новости. Заводский районный суд Кемерово постановил, чтобы МВД России выплатило родным убитой Веры Пехтелевой 700 тысяч рублей морального вреда за халатность полицейских, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.В январе 2020 года в Кемерово 23-летнюю Пехтелеву убил Владислав Канюс, с которым девушка разорвала отношения. В июле 2022 года убийца получил 17 лет колонии строгого режима. История получила большой резонанс, когда выяснилось, что соседи, слышавшие шум в квартире, долго и безуспешно пытались вызвать полицию.Из расшифровки обращений жильцов дома в службу "112" следовало, что соседи пытались вызвать полицию из-за криков девушки, сделав минимум семь звонков. В последнем они сообщили, что вызвали полицейских полтора часа назад, но так никто и не приехал. В итоге они своими силами вскрыли дверь, девушка уже была мертва. Все пятеро полицейских, обвиняемых в халатности по данному делу, получили условные сроки."Требовали взыскать по три миллиона рублей родители, 1,5 миллиона рублей требовал дядя. Вчера Заводский районный суд города Кемерово удовлетворил исковые требования частично, постановил взыскать с Министерства внутренних дел Российской Федерации за счет казны Российской Федерации по 300 тысяч рублей в счет возмещения компенсации морального вреда в пользу родителей, то есть 300 тысяч рублей маме, 300 тысяч рублей папе и 100 тысяч рублей в пользу дяди", — сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.Собеседник агентства отметил, что решение суда еще не вступило в законную силу, на его обжалование есть один месяц.

https://ria.ru/20230710/kriminal-1883230055.html

кемерово

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происшествия, кемерово, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)