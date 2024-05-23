Рейтинг@Mail.ru
Княжевская: в Дмитровском районе Москвы построят дом по программе реновации - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:23 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/knyazhevskaya-1947857194.html
Княжевская: в Дмитровском районе Москвы построят дом по программе реновации
Княжевская: в Дмитровском районе Москвы построят дом по программе реновации - РИА Новости, 23.05.2024
Княжевская: в Дмитровском районе Москвы построят дом по программе реновации
В Дмитровском районе Москвы построят дом площадью около 25 тысяч квадратных метров по программе реновации, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:23
2024-05-23T12:23
москва сегодня: мегаполис для жизни
жилье
москва
дмитровский район
юлиана княжевская
москомархитектура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/18/88/188862_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_9ab1c726c35a0bbc801e30ca127a3eb5.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Дмитровском районе Москвы построят дом площадью около 25 тысяч квадратных метров по программе реновации, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка площадью 0,43 гектара по адресу: Дмитровском шоссе, земельный участок 121, указывается в сообщении пресс-службы столичного стройкомплекса. "Сегодня реализация программы реновации – одно из самых интенсивно развивающихся направлений. Происходит не только обновление жилого фонда – кардинально меняется инфраструктура, идет строительство зданий социально-бытового назначения, открываются станции метрополитена и городские вокзалы", – приводятся в нем слова Княжевской. Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
https://realty.ria.ru/20240523/kontrakt-1946357477.html
москва
дмитровский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/18/88/188862_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_fab56447ad81e97a40ecf140533e6b64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, москва, дмитровский район, юлиана княжевская, москомархитектура
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Жилье, Москва, Дмитровский район, Юлиана Княжевская, Москомархитектура

Княжевская: в Дмитровском районе Москвы построят дом по программе реновации

© МоскомархитектураЮлиана Княжевская
Юлиана Княжевская
© Москомархитектура
Юлиана Княжевская
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Дмитровском районе Москвы построят дом площадью около 25 тысяч квадратных метров по программе реновации, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка площадью 0,43 гектара по адресу: Дмитровском шоссе, земельный участок 121, указывается в сообщении пресс-службы столичного стройкомплекса.
Урбанистические виды Москвы - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Зачем многоквартирному дому энергосервисный контракт?
10:00
"Сегодня реализация программы реновации – одно из самых интенсивно развивающихся направлений. Происходит не только обновление жилого фонда – кардинально меняется инфраструктура, идет строительство зданий социально-бытового назначения, открываются станции метрополитена и городские вокзалы", – приводятся в нем слова Княжевской.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЖильеМоскваДмитровский районЮлиана КняжевскаяМоскомархитектура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала