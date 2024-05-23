https://ria.ru/20240523/knyazhevskaya-1947857194.html

Княжевская: в Дмитровском районе Москвы построят дом по программе реновации

Княжевская: в Дмитровском районе Москвы построят дом по программе реновации - РИА Новости, 23.05.2024

Княжевская: в Дмитровском районе Москвы построят дом по программе реновации

В Дмитровском районе Москвы построят дом площадью около 25 тысяч квадратных метров по программе реновации, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T12:23

2024-05-23T12:23

2024-05-23T12:23

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жилье

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дмитровский район

юлиана княжевская

москомархитектура

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Дмитровском районе Москвы построят дом площадью около 25 тысяч квадратных метров по программе реновации, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка площадью 0,43 гектара по адресу: Дмитровском шоссе, земельный участок 121, указывается в сообщении пресс-службы столичного стройкомплекса. "Сегодня реализация программы реновации – одно из самых интенсивно развивающихся направлений. Происходит не только обновление жилого фонда – кардинально меняется инфраструктура, идет строительство зданий социально-бытового назначения, открываются станции метрополитена и городские вокзалы", – приводятся в нем слова Княжевской. Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.

https://realty.ria.ru/20240523/kontrakt-1946357477.html

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Артем Смирнов

жилье, москва, дмитровский район, юлиана княжевская, москомархитектура