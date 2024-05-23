https://ria.ru/20240523/kitay-1947966754.html

Китай предупредил США о последствиях из-за визитов конгрессменов на Тайвань

Китай предупредил США о последствиях из-за визитов конгрессменов на Тайвань - РИА Новости, 23.05.2024

Китай предупредил США о последствиях из-за визитов конгрессменов на Тайвань

США следует воздержаться от организации визитов членов конгресса на Тайвань, если же Вашингтон будет настаивать на своем, то он будет нести полную... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T17:37

2024-05-23T17:37

2024-05-23T17:37

сша

тайвань

китай

нэнси пелоси

майкл маккол

в мире

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ПЕКИН, 23 мая – РИА Новости. США следует воздержаться от организации визитов членов конгресса на Тайвань, если же Вашингтон будет настаивать на своем, то он будет нести полную ответственность за последствия, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее сообщалось, что глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол заявил, что возглавит делегацию, которая посетит Тайвань в конце мая, чтобы поздравить нового главу администрации острова с инаугурацией. "Китай всегда решительно выступал против любых форм официальных контактов между США и Тайванем, а также против вмешательства Вашингтона в дела Тайваня каким бы то ни было способом и под каким-либо предлогом", - заявил дипломат. Он добавил, что конгресс США является неотъемлемой частью американского правительства и должен строго соблюдать политику "одного Китая", проводимую Штатами. "В случае, если конгрессмены США посетят Тайвань, это будет грубым нарушением принципа "одного Китая" и положений трех совместных китайско-американских коммюнике, вмешательством во внутренние дела Китая, это также нанесет ущерб суверенитету и территориальной целостности КНР и направит серьезный ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня", - указал он. Вместе с тем Ван Вэньбинь подчеркнул, что "Китай требует от США соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, не организовывать визиты членов конгресса на Тайвань, прекратить официальные контакты между США и Тайванем, перестать создавать напряженность в Тайваньском проливе". "Если же США будут настаивать на своем, то они будет нести полную ответственность за последствия", - указал он. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Пекин регулярно называет тайваньский вопрос самым чувствительным в отношениях с Вашингтоном.

https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html

https://ria.ru/20240127/kitay-1923867972.html

https://ria.ru/20240504/tayvan-1943734486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, тайвань, китай, нэнси пелоси, майкл маккол, в мире