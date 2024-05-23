https://ria.ru/20240523/kirov-1947899314.html

Около 100 праздничных событий устроят в Кирове в День России и День города

Около 100 праздничных событий устроят в Кирове в День России и День города - РИА Новости, 23.05.2024

Около 100 праздничных событий устроят в Кирове в День России и День города

Около 100 праздничных событий устроят 12 июня - в День России и День города - в Кирове, отмечающим 650-летие, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T14:50

2024-05-23T14:50

2024-05-23T14:50

кировская область

киров

александр соколов

юлианна караулова

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Около 100 праздничных событий устроят 12 июня - в День России и День города - в Кирове, отмечающим 650-летие, сообщает пресс-служба правительства региона. По словам первого заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова, в программе предстоящего праздника нашли отражение пожелания и предложения общественников, депутатов и жителей города, в том числе тех, кто входит в состав рабочей группы и регионального оргкомитета. Так, утро 12 июня начнется с массовой физкульт-зарядки на главной площади областного центра. Предполагается, что к зарядке подключатся тысячи жителей, тем самым будет установлен рекорд по числу её участников. "Впервые за десятилетия в Кирове – городе трудовой доблести – в этот день состоится многотысячное шествие трудовых коллективов. В нем примут участие работники ведущих предприятий. С флагами России и 650-летнего юбилея Кирова трудящиеся пройдут по центральной улице столицы вятского края. Завершится шествие на Театральной площади, где в 12.00 горожане исполнят гимн России. Одновременно исполнять гимн России будут и на других площадках Кирова – каждый может стать частью большого праздника", - говорится в сообщении. Во время торжественной части в полдень кировчан поздравят губернатор Кировской области Александр Соколов и руководители муниципального образования. Во всех микрорайонах Кирова будут работать более 50 праздничных площадок. Самые крупные – в центральной части города: на Театральной площади, Октябрьском проспекте, на набережной Грина, в Александровском саду и на пешеходной Спасской. "В общей сложности в этот день состоится около 100 юбилейных событий. На открытых площадках для горожан представят балет "Дымковские сказания", шоу барабанщиков, концерты творческих коллективов, выступления духовых оркестров, детские анимационные программы, спортивные состязания. Впервые состоится международный турнир по силовому экстриму "Богатырские игры Вятки". Пройдут фестиваль ГТО, футбольные матчи", - отмечается в сообщении. Для кировчан и гостей города организуют автобусные экскурсии "10 топ-мест любимого города", по улицам Кирова будет курсировать праздничный троллейбус "Огни любимого города". Вечером жителей города-юбиляра ожидает выступление звезд российской эстрады: групп "Стрелки" и "Краски", Иванушки International и Юлианы Карауловой. Завершится День города-650 фейерверком. Высота залпов будет достигать 100 метров, небо над областным центром украсят в общей сложности около 3 тысяч фейерверков различных цветов и видов. Кроме того, в рамках 650-летия Кирова пройдут также Ночь города 29 июня и празднование исторического дня рождения Хлынова-Вятки-Кирова 21-22 сентября.

https://ria.ru/20240518/turizm-1946900620.html

https://ria.ru/20240504/proizvodstvo-1943866441.html

киров

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

киров, александр соколов, юлианна караулова