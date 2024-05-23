https://ria.ru/20240523/kiberbezopasnost-1947846440.html

Специалистов по кибербезопасности будут готовить в Нижнем Новгороде

Специалистов по кибербезопасности будут готовить в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 23.05.2024

Специалистов по кибербезопасности будут готовить в Нижнем Новгороде

Нижегородский ИТ-кампус "Неймарк" и Нижегородский государственный технический университет (НГТУ) будут совместно готовить специалистов по кибербезопасности для... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T11:53

2024-05-23T11:53

2024-05-23T11:53

нижегородская область

нижний новгород

глеб никитин

сергей дмитриев

кибербезопасность

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая – РИА Новости. Нижегородский ИТ-кампус "Неймарк" и Нижегородский государственный технический университет (НГТУ) будут совместно готовить специалистов по кибербезопасности для бизнеса и госсектора, сообщает пресс-служба правительства региона. Соответствующее соглашение заключили на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ("ЦИПР-2024") директор проектного офиса ИТ-кампуса "Неймарк" Валерий Черепенников и ректор НГТУ имени Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев. "Новая сетевая программа высшего образования "Информационная безопасность автоматизированных систем" запускается в Нижегородской области осенью 2024 года. Таким образом, образовательная программа начнется еще до завершения строительства самого ИТ-кампуса", - говорится в сообщении. Вместе с обучением специалистов заключенное соглашение предусматривает совместную реализацию программы дополнительного профессионального образования. Повысить квалификацию, пройдя курс "Результативная кибербезопасность", тоже можно будет уже с 1 сентября 2024 года. "Информационная безопасность становится одним из перспективных направлений в российском инфотехе на фоне роста количества киберугроз в мире и комплексной работы по замещению импортных программ и систем на российские. В Нижегородской области спрос на таких экспертов высок и в государственном секторе, и на оборонных предприятиях, и в бизнесе любого профиля и масштаба. Уверен, ИТ-кампус "Неймарк" совместно с ведущими вузами региона сможет обеспечить приток квалифицированных специалистов уже в обозримом будущем", — цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Это уже вторая сетевая программа высшего образования в Нижегородской области, которую "Неймарк" запускает совместно с вузами-партнерами. В феврале 2024 года в сотрудничестве с нижегородским кампусом Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" дан старт другому модулю для специалитета — "Технологии искусственного и дополненного интеллекта". Осваивать анализ данных, машинное обучение, методы и концепции искусственного интеллекта студенты также начнут в текущем году.

https://ria.ru/20240517/forum-1946647044.html

https://ria.ru/20240516/ferma-1946380646.html

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

нижний новгород, глеб никитин, сергей дмитриев, кибербезопасность