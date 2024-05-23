https://ria.ru/20240523/kherson-1947799598.html
В Херсоне сообщили о взрывах в городе
В Херсоне сообщили о взрывах в городе - РИА Новости, 23.05.2024
В Херсоне сообщили о взрывах в городе
Взрывы прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T07:56
2024-05-23T07:56
2024-05-23T07:56
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко. "Взрывы слышны в прибрежных районах", - написал Мрочко в своем Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В Херсоне сообщили о взрывах в городе
Глава ГВА Херсона Мрочко сообщил о взрывах в городе