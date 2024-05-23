https://ria.ru/20240523/kharkov-1947842804.html

В Харькове заявили о повреждении транспортной инфраструктуры

В Харькове заявили о повреждении транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 23.05.2024

В Харькове заявили о повреждении транспортной инфраструктуры

Транспортная инфраструктура была поражена в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T11:45

2024-05-23T11:45

2024-05-23T11:45

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Транспортная инфраструктура была поражена в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. Ранее в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, власти Харькова сообщили о десяти взрывах в городе. "Есть подтвержденная информация об ударах по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, занимающегося жизнеобеспечением города", - говорится в сообщении. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

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