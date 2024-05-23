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В Харькове заявили о повреждении транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 23.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:45 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/kharkov-1947842804.html
В Харькове заявили о повреждении транспортной инфраструктуры
В Харькове заявили о повреждении транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 23.05.2024
В Харькове заявили о повреждении транспортной инфраструктуры
Транспортная инфраструктура была поражена в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T11:45
2024-05-23T11:45
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харьковская область
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Транспортная инфраструктура была поражена в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. Ранее в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, власти Харькова сообщили о десяти взрывах в городе. "Есть подтвержденная информация об ударах по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, занимающегося жизнеобеспечением города", - говорится в сообщении. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, харьков, харьковская область, украина
В мире, Харьков, Харьковская область, Специальная военная операция на Украине, Украина
В Харькове заявили о повреждении транспортной инфраструктуры

Мэр Харькова Терехов заявил о повреждении транспортной инфраструктуры

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Транспортная инфраструктура была поражена в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.
Ранее в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, власти Харькова сообщили о десяти взрывах в городе.
"Есть подтвержденная информация об ударах по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, занимающегося жизнеобеспечением города", - говорится в сообщении.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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