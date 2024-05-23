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В Харькове прогремело около десяти взрывов - РИА Новости, 23.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:52 23.05.2024 (обновлено: 16:04 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/kharkov-1947826954.html
В Харькове прогремело около десяти взрывов
В Харькове прогремело около десяти взрывов - РИА Новости, 23.05.2024
В Харькове прогремело около десяти взрывов
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:52
2024-05-23T16:04
специальная военная операция на украине
харьков
в мире
харьковская область
украина
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Харькове прогремела серия взрывов, сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram-канале."Около десяти взрывов в городе", — написал он.Позднее Терехов сообщил, что удар нанесли по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 05:27. Утром местные СМИ также сообщали о взрыве в городе, не приводя подробностей.В ответ на украинские атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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харьков, в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Харьковская область, Украина
В Харькове прогремело около десяти взрывов

Мэр Терехов: в Харькове прогремело около десяти взрывов

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинский пожарный на месте взрыва в Харькове. 23 мая 2024
Украинский пожарный на месте взрыва в Харькове. 23 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинский пожарный на месте взрыва в Харькове. 23 мая 2024
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Харькове прогремела серия взрывов, сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram-канале.
"Около десяти взрывов в городе", — написал он.
Позднее Терехов сообщил, что удар нанесли по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 05:27. Утром местные СМИ также сообщали о взрыве в городе, не приводя подробностей.
В ответ на украинские атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковВ миреХарьковская областьУкраина
 
 
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