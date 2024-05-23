https://ria.ru/20240523/kazan-1947854805.html

Второй международный форум министров образования пройдет в Казани

Второй международный форум министров образования пройдет в Казани - РИА Новости, 23.05.2024

Второй международный форум министров образования пройдет в Казани

Более 100 представителей зарубежных стран, в том числе министров общего и высшего образования, примут участие во втором международном форуме министров... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T12:18

2024-05-23T12:18

2024-05-23T12:18

республика татарстан

казань

сергей кравцов

валерий фальков

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Более 100 представителей зарубежных стран, в том числе министров общего и высшего образования, примут участие во втором международном форуме министров образования "Формируя будущее", который пройдет в Казани 10-11 июня, сообщают организаторы. "В Казани 10-11 июня на площадке ИТ-парка имени Башира Рамеева пройдет второй Международный форум министров образования "Формируя будущее"… На форум приглашено более 100 представителей зарубежных государств, среди них иностранные министры общего и высшего образования", - говорится в сообщении. Мероприятие организовано Минпросвещения России, правительством Татарстана и фондом поддержки гуманитарных наук "Моя история". Ожидается, что в форуме примут участие министры просвещения РФ Сергей Кравцов и науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, глава Татарстана Рустам Минниханов. Всего в работе форума примут участие более 1 тысячи человек. На форуме будут продемонстрированы успехи отечественной суверенной системы образования, в том числе передовой опыт России в сфере продвижения русского языка в зарубежных странах. Мероприятие станет площадкой для обмена мнениями по вопросу развития образования в мире. Кроме того, в выставочной зоне представят крупнейшие просветительские организации, а также учреждения высшего образования и детского отдыха. В рамках деловой программы форума участники обсудят темы, касающиеся актуальных вызовов международной образовательной среды, системы ценностей, воспитания, оценки качества и доступности образования. Они также обменяются мнениями о роли образования в развитии экономики, об особенностях работы с молодежью, детьми с ОВЗ. Кроме того, в рамках форума состоится встреча министров образования стран-участниц БРИКС, где подведут итоги развития межгосударственного объединения в области просветительских проектов на фоне глобальных мировых вызовов.

https://ria.ru/20240522/sotrudnichestvo-1947758624.html

https://ria.ru/20240520/magomedov-1947130670.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

казань, сергей кравцов, валерий фальков, рустам минниханов