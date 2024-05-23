https://ria.ru/20240523/kazan-1947854805.html
Второй международный форум министров образования пройдет в Казани
Второй международный форум министров образования пройдет в Казани - РИА Новости, 23.05.2024
Второй международный форум министров образования пройдет в Казани
Более 100 представителей зарубежных стран, в том числе министров общего и высшего образования, примут участие во втором международном форуме министров... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:18
2024-05-23T12:18
2024-05-23T12:18
республика татарстан
казань
сергей кравцов
валерий фальков
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Более 100 представителей зарубежных стран, в том числе министров общего и высшего образования, примут участие во втором международном форуме министров образования "Формируя будущее", который пройдет в Казани 10-11 июня, сообщают организаторы. "В Казани 10-11 июня на площадке ИТ-парка имени Башира Рамеева пройдет второй Международный форум министров образования "Формируя будущее"… На форум приглашено более 100 представителей зарубежных государств, среди них иностранные министры общего и высшего образования", - говорится в сообщении. Мероприятие организовано Минпросвещения России, правительством Татарстана и фондом поддержки гуманитарных наук "Моя история". Ожидается, что в форуме примут участие министры просвещения РФ Сергей Кравцов и науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, глава Татарстана Рустам Минниханов. Всего в работе форума примут участие более 1 тысячи человек. На форуме будут продемонстрированы успехи отечественной суверенной системы образования, в том числе передовой опыт России в сфере продвижения русского языка в зарубежных странах. Мероприятие станет площадкой для обмена мнениями по вопросу развития образования в мире. Кроме того, в выставочной зоне представят крупнейшие просветительские организации, а также учреждения высшего образования и детского отдыха. В рамках деловой программы форума участники обсудят темы, касающиеся актуальных вызовов международной образовательной среды, системы ценностей, воспитания, оценки качества и доступности образования. Они также обменяются мнениями о роли образования в развитии экономики, об особенностях работы с молодежью, детьми с ОВЗ. Кроме того, в рамках форума состоится встреча министров образования стран-участниц БРИКС, где подведут итоги развития межгосударственного объединения в области просветительских проектов на фоне глобальных мировых вызовов.
https://ria.ru/20240522/sotrudnichestvo-1947758624.html
https://ria.ru/20240520/magomedov-1947130670.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, сергей кравцов, валерий фальков, рустам минниханов
Республика Татарстан, Казань, Сергей Кравцов, Валерий Фальков, Рустам Минниханов
КАЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Более 100 представителей зарубежных стран, в том числе министров общего и высшего образования, примут участие во втором международном форуме министров образования "Формируя будущее", который пройдет в Казани 10-11 июня, сообщают организаторы.
"В Казани 10-11 июня на площадке ИТ-парка имени Башира Рамеева пройдет второй Международный форум министров образования "Формируя будущее"… На форум приглашено более 100 представителей зарубежных государств, среди них иностранные министры общего и высшего образования", - говорится в сообщении.
Мероприятие организовано Минпросвещения России, правительством Татарстана и фондом поддержки гуманитарных наук "Моя история".
Ожидается, что в форуме примут участие министры просвещения РФ Сергей Кравцов
и науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
, глава Татарстана Рустам Минниханов
. Всего в работе форума примут участие более 1 тысячи человек.
На форуме будут продемонстрированы успехи отечественной суверенной системы образования, в том числе передовой опыт России в сфере продвижения русского языка в зарубежных странах. Мероприятие станет площадкой для обмена мнениями по вопросу развития образования в мире. Кроме того, в выставочной зоне представят крупнейшие просветительские организации, а также учреждения высшего образования и детского отдыха.
В рамках деловой программы форума участники обсудят темы, касающиеся актуальных вызовов международной образовательной среды, системы ценностей, воспитания, оценки качества и доступности образования. Они также обменяются мнениями о роли образования в развитии экономики, об особенностях работы с молодежью, детьми с ОВЗ.
Кроме того, в рамках форума состоится встреча министров образования стран-участниц БРИКС
, где подведут итоги развития межгосударственного объединения в области просветительских проектов на фоне глобальных мировых вызовов.