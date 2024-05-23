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"Лаборатория Касперского" и IVA Technologies договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 23.05.2024
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18:52 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/kasperskiy-1947987869.html
"Лаборатория Касперского" и IVA Technologies договорились о сотрудничестве
"Лаборатория Касперского" и IVA Technologies договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 23.05.2024
"Лаборатория Касперского" и IVA Technologies договорились о сотрудничестве
"Лаборатория Касперского" и IVA Technologies, российская компания-производитель IT-оборудования и программного обеспечения, подписали соглашение о... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T18:52
2024-05-23T18:52
экономика
технологии
лаборатория касперского
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" и IVA Technologies, российская компания-производитель IT-оборудования и программного обеспечения, подписали соглашение о сотрудничестве - компании планируют в том числе видеоформаты для коммуникаций, сообщила "Лаборатория Касперского" в рамках конференции ЦИПР-2024. "Лаборатория Касперского" и IVA Technologies объявили о заключении долгосрочных партнерских отношений. Взаимодействие будет направлено на построение и продвижение совместных решений на базе операционной системы KasperskyOS и экосистемы корпоративных коммуникаций IVA... Сотрудничество начнется с применения ОС для кибериммунных тонких клиентов Kaspersky Thin Client, созданной на базе KasperskyOS", - говорится в сообщении. Уточняется, что тонкие клиенты - это компактные компьютеры, позволяющие хранить данные не на устройстве, а в облаке. Они используются во всех отраслях, где одно рабочее место используют несколько сотрудников, в связи с чем защищенное хранение данных и управление ими становятся "критически важными". Также организации планируют "развивать в своих решениях видеоформаты коммуникаций". По словам заместителя генерального директора по развитию IVA Technologies Сергея Телевинова, создание и продвижение совместных решений позволит выстраивать более продвинутый с точки зрения технологий отечественный IT-ландшафт и будет способствовать ускорению цифровой миграции на отечественный софт. "В новой версии Kaspersky Thin Client мы предусмотрели функциональность для удаленных коммуникаций, и рады, что первая реализация состоится на базе решений компании IVA Technologies", - подчеркнул директор по развитию бизнеса KasperskyOS Андрей Суворов.
https://ria.ru/20240521/kasperskiy-1947494309.html
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экономика, технологии, лаборатория касперского
Экономика, Технологии, Лаборатория Касперского
"Лаборатория Касперского" и IVA Technologies договорились о сотрудничестве

"Лаборатория Касперского" и IVA Technologies договорились о сотрудничестве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк"Лаборатория Касперского"
Лаборатория Касперского - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Лаборатория Касперского". Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" и IVA Technologies, российская компания-производитель IT-оборудования и программного обеспечения, подписали соглашение о сотрудничестве - компании планируют в том числе видеоформаты для коммуникаций, сообщила "Лаборатория Касперского" в рамках конференции ЦИПР-2024.
"Лаборатория Касперского" и IVA Technologies объявили о заключении долгосрочных партнерских отношений. Взаимодействие будет направлено на построение и продвижение совместных решений на базе операционной системы KasperskyOS и экосистемы корпоративных коммуникаций IVA... Сотрудничество начнется с применения ОС для кибериммунных тонких клиентов Kaspersky Thin Client, созданной на базе KasperskyOS", - говорится в сообщении.
Генеральный директор АО Лаборатория Касперского Евгений Касперский - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Касперский прокомментировал угрозу новых санкций со стороны США
21 мая, 17:57
Уточняется, что тонкие клиенты - это компактные компьютеры, позволяющие хранить данные не на устройстве, а в облаке. Они используются во всех отраслях, где одно рабочее место используют несколько сотрудников, в связи с чем защищенное хранение данных и управление ими становятся "критически важными".
Также организации планируют "развивать в своих решениях видеоформаты коммуникаций". По словам заместителя генерального директора по развитию IVA Technologies Сергея Телевинова, создание и продвижение совместных решений позволит выстраивать более продвинутый с точки зрения технологий отечественный IT-ландшафт и будет способствовать ускорению цифровой миграции на отечественный софт.
"В новой версии Kaspersky Thin Client мы предусмотрели функциональность для удаленных коммуникаций, и рады, что первая реализация состоится на базе решений компании IVA Technologies", - подчеркнул директор по развитию бизнеса KasperskyOS Андрей Суворов.
Генеральный директор АО Лаборатория Касперского Евгений Касперский - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
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