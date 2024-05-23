https://ria.ru/20240523/kadyrov-1947782222.html

С начала СВО на Украину из Чечни направили порядка 43,5 тысячи бойцов

С начала СВО на Украину из Чечни направили порядка 43,5 тысячи бойцов - РИА Новости, 23.05.2024

С начала СВО на Украину из Чечни направили порядка 43,5 тысячи бойцов

Порядка 43,5 тысяч бойцов направлено в зону СВО с начала операции, в том числе 18 тысяч добровольцев, из Чечни, сообщил глава региона Рамзан Кадыров на встрече... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T01:46

2024-05-23T01:46

2024-05-23T01:47

специальная военная операция на украине

россия

общество

рамзан кадыров

владимир путин

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Порядка 43,5 тысяч бойцов направлено в зону СВО с начала операции, в том числе 18 тысяч добровольцев, из Чечни, сообщил глава региона Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Рассказал главе государства об участии региона в СВО. С начала операции в зону СВО направлено 43 с половиной тысячи бойцов, в том числе 18 тысяч добровольцев. Предварительно, все они прошли подготовку в РУС. Отправляются к месту назначения, имея полную экипировку", - написал он в своем Telegram-канале. Кадыров отметил, что благодаря участию регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, на постоянной основе приобретается необходимый спецавтотранспорт, закуплено 1693 единицы, а также приобретены квадрокоптеры – на данное время около 6000 штук, и ежедневно закупается порядка 100 квадрокоптеров. "Фонд также оказывает всю необходимую помощь раненым бойцам, а также семьям погибших. Направляет гуманитарную помощь на освобожденные от украинского нацизма территории. Всего отправлено в объёме 26 тысяч тонн. Еще раз заявил главе государства, что по первому приказу в зону спецоперации готовы отправиться несколько десятков тысяч обученных и оснащенных бойцов из резерва", - заключил Кадыров.

https://ria.ru/20240522/moskalkova-1947668125.html

https://ria.ru/20240508/akhmat-1944617281.html

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россия, общество, рамзан кадыров, владимир путин