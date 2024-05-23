https://ria.ru/20240523/italiya-1947792129.html

Главным покупателем российского газа в ЕС стала Италия

Главным покупателем российского газа в ЕС стала Италия - РИА Новости, 23.05.2024

Главным покупателем российского газа в ЕС стала Италия

Италия в марте нарастила закупки газа из России до максимума с февраля 2023 года и стала главным его покупателем среди стран Евросоюза, следует из расчетов РИА... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T06:04

2024-05-23T06:04

2024-05-23T06:09

экономика

италия

россия

испания

евросоюз

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Италия в марте нарастила закупки газа из России до максимума с февраля 2023 года и стала главным его покупателем среди стран Евросоюза, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статслужбы. Поставки российского газа в Евросоюз в марте выросли на 2,3% - до 1,14 миллиарда евро, из которых 602,6 миллиона пришлось на трубопроводный газ, а 539 миллионов на сжиженный природный газ. Сильнее всего за месяц закупки нарастила Италия - сразу в 2,6 раза, до 238,5 миллиона евро. Это стало максимальным показателем с февраля 2023 года, когда страна купила у России газа на 282 миллиона евро. В результате страна стала главным покупателем российского газа в марте. Испания также резко нарастила импорт - в 1,7 раза, до 196 миллионов евро, что позволило ей стать вторым основным покупателем российского газа. Тройку лидеров по закупкам замыкает Венгрия со 174 миллионами евро против 210 миллионов месяцем ранее. Также увеличили покупку газа Бельгия - на 36%, до 125 миллионов евро. Небольшой рост зафиксировала Греция - на 8%, до 120 миллионов евро. В феврале главными импортерами российского газа были Франция, Венгрия и Испания.

https://ria.ru/20240523/gaz-1947779465.html

https://ria.ru/20240522/moldaviya-1947677818.html

италия

россия

испания

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экономика, италия, россия, испания, евросоюз