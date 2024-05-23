https://ria.ru/20240523/isk-1947902127.html

Сбербанк подал еще один иск к Euroclear Bank

Сбербанк подал еще один иск к Euroclear Bank - РИА Новости, 23.05.2024

Сбербанк подал еще один иск к Euroclear Bank

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал еще один иск Сбербанка к крупному европейскому депозитарию Euroclear Bank, следует из информации в картотеке арбитражных... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T14:51

2024-05-23T14:51

2024-05-23T14:51

экономика

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люксембург (округ)

бельгия

национальный расчетный депозитарий (нрд)

euroclear

сбербанк россии

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал еще один иск Сбербанка к крупному европейскому депозитарию Euroclear Bank, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 21 мая и к рассмотрению пока не принят. Предмет и основания исковых требований в карточке дела на данный момент не указаны. Это второй иск крупнейшего российского банка к Euroclear. Первый был подан в этот же суд октябре 2023 года, он пока не рассмотрен. В иске заявлены требования о взыскании денежных средств на банковских счетах, открытых в долларах, евро, австралийских долларах и швейцарских франках. В общей сложности сумма иска на дату его подачи составляла около 666 миллионов рублей. В пресс-службе Сбербанка ранее пояснили РИА Новости, что банк "обратился в арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением о взыскании с компании "Евроклир Банк С.А." денежных средств, которые неправомерно удерживаются "Евроклир" на корреспондентских банковских счетах". С 2022 года иски к Euroclear Bank в российские суды предъявили многие российские банки, компании и физлица. Все они связаны с заморозкой этим бельгийским банком ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам, и дохода по этим бумагам. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против российского Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в депозитариях Euroclear (регулируется минфином Люксембурга) и Clearstream (регулируется казначейством Бельгии). Также под блокировку попали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

https://ria.ru/20240521/aktivy-1947539664.html

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экономика, москва, люксембург (округ), бельгия, национальный расчетный депозитарий (нрд), euroclear, сбербанк россии