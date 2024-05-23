Тегеран не изменит подходы к сотрудничеству с Москвой, заявил МИД Ирана
МИД Ирана: никаких изменений в отношениях с Россией после гибели Раиси не будет
© Фото : Посольство Российской Федерации в Исламской Республике ИранПосольство России в Тегеране, Иран
© Фото : Посольство Российской Федерации в Исламской Республике Иран
Посольство России в Тегеране, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 23 мая – РИА Новости. Иранская сторона не собирается вносить изменения в подходы к сотрудничеству с Россией после гибели при крушении вертолёта президента Эбрахима Раиси и главы внешнеполитического ведомства Хосейна Амира Абдоллахиана, никаких изменений в отношениях с Москвой не будет, все приоритеты стратегического сотрудничества сохранятся, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
"Отношения России и Ирана устойчивы, они основаны были на интересах двух государств, в определённых международных условиях. Мы проводим двустороннее и региональное стратегическое сотрудничество с Россией. Приоритет на развитие торгово-экономического сотрудничества остаётся в силе. Таким образом изменений в подходах Ирана в отношении сотрудничества с Россией не будет", - сказал Канаани.
Вертолёт, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.