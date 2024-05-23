https://ria.ru/20240523/iran-1947818554.html

Тегеран не изменит подходы к сотрудничеству с Москвой, заявил МИД Ирана

Тегеран не изменит подходы к сотрудничеству с Москвой, заявил МИД Ирана - РИА Новости, 23.05.2024

Тегеран не изменит подходы к сотрудничеству с Москвой, заявил МИД Ирана

Иранская сторона не собирается вносить изменения в подходы к сотрудничеству с Россией после гибели при крушении вертолёта президента Эбрахима Раиси и главы... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T10:18

2024-05-23T10:18

2024-05-23T10:28

иран

россия

крушение вертолета президента ирана

в мире

москва

хосейн амир абдоллахиан

ильхам алиев

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ТЕГЕРАН, 23 мая – РИА Новости. Иранская сторона не собирается вносить изменения в подходы к сотрудничеству с Россией после гибели при крушении вертолёта президента Эбрахима Раиси и главы внешнеполитического ведомства Хосейна Амира Абдоллахиана, никаких изменений в отношениях с Москвой не будет, все приоритеты стратегического сотрудничества сохранятся, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани."Отношения России и Ирана устойчивы, они основаны были на интересах двух государств, в определённых международных условиях. Мы проводим двустороннее и региональное стратегическое сотрудничество с Россией. Приоритет на развитие торгово-экономического сотрудничества остаётся в силе. Таким образом изменений в подходах Ирана в отношении сотрудничества с Россией не будет", - сказал Канаани.Вертолёт, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

https://ria.ru/20240521/gibel-1947303439.html

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иран, россия, крушение вертолета президента ирана, в мире, москва, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев