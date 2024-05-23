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Тегеран не изменит подходы к сотрудничеству с Москвой, заявил МИД Ирана - РИА Новости, 23.05.2024
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10:18 23.05.2024 (обновлено: 10:28 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/iran-1947818554.html
Тегеран не изменит подходы к сотрудничеству с Москвой, заявил МИД Ирана
Тегеран не изменит подходы к сотрудничеству с Москвой, заявил МИД Ирана - РИА Новости, 23.05.2024
Тегеран не изменит подходы к сотрудничеству с Москвой, заявил МИД Ирана
Иранская сторона не собирается вносить изменения в подходы к сотрудничеству с Россией после гибели при крушении вертолёта президента Эбрахима Раиси и главы... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:18
2024-05-23T10:28
иран
россия
крушение вертолета президента ирана
в мире
москва
хосейн амир абдоллахиан
ильхам алиев
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ТЕГЕРАН, 23 мая – РИА Новости. Иранская сторона не собирается вносить изменения в подходы к сотрудничеству с Россией после гибели при крушении вертолёта президента Эбрахима Раиси и главы внешнеполитического ведомства Хосейна Амира Абдоллахиана, никаких изменений в отношениях с Москвой не будет, все приоритеты стратегического сотрудничества сохранятся, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани."Отношения России и Ирана устойчивы, они основаны были на интересах двух государств, в определённых международных условиях. Мы проводим двустороннее и региональное стратегическое сотрудничество с Россией. Приоритет на развитие торгово-экономического сотрудничества остаётся в силе. Таким образом изменений в подходах Ирана в отношении сотрудничества с Россией не будет", - сказал Канаани.Вертолёт, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
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иран, россия, крушение вертолета президента ирана, в мире, москва, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев
Иран, Россия, Крушение вертолета президента Ирана, В мире, Москва, Хосейн Амир Абдоллахиан, Ильхам Алиев
Тегеран не изменит подходы к сотрудничеству с Москвой, заявил МИД Ирана

МИД Ирана: никаких изменений в отношениях с Россией после гибели Раиси не будет

© Фото : Посольство Российской Федерации в Исламской Республике ИранПосольство России в Тегеране, Иран
Посольство России в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : Посольство Российской Федерации в Исламской Республике Иран
Посольство России в Тегеране, Иран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 мая – РИА Новости. Иранская сторона не собирается вносить изменения в подходы к сотрудничеству с Россией после гибели при крушении вертолёта президента Эбрахима Раиси и главы внешнеполитического ведомства Хосейна Амира Абдоллахиана, никаких изменений в отношениях с Москвой не будет, все приоритеты стратегического сотрудничества сохранятся, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
"Отношения России и Ирана устойчивы, они основаны были на интересах двух государств, в определённых международных условиях. Мы проводим двустороннее и региональное стратегическое сотрудничество с Россией. Приоритет на развитие торгово-экономического сотрудничества остаётся в силе. Таким образом изменений в подходах Ирана в отношении сотрудничества с Россией не будет", - сказал Канаани.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Самый страшный сценарий: гибель иранского президента испугала мир
21 мая, 08:00
Вертолёт, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
 
ИранРоссияКрушение вертолета президента ИранаВ миреМоскваХосейн Амир АбдоллахианИльхам Алиев
 
 
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