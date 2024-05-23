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Путин пообещал Шумкову передать его идеи по инвестпроектам в кабмин - РИА Новости, 23.05.2024
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00:36 23.05.2024 (обновлено: 10:26 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/investproekty-1947777020.html
Путин пообещал Шумкову передать его идеи по инвестпроектам в кабмин
Путин пообещал Шумкову передать его идеи по инвестпроектам в кабмин - РИА Новости, 23.05.2024
Путин пообещал Шумкову передать его идеи по инвестпроектам в кабмин
Президент РФ Владимир Путин пообещал губернатору Курганской области Вадиму Шумкову передать его предложения по инвестпроектам для региона в правительство, а... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T00:36
2024-05-23T10:26
россия
курганская область
владимир путин
вадим шумков
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал губернатору Курганской области Вадиму Шумкову передать его предложения по инвестпроектам для региона в правительство, а власти постараются их поддержать. Общение президента с главой региона проходило по видеосвязи. "Если позволите, есть три важнейших для территории инфраструктурных проекта. Письма тоже вам заранее передали. Если вы их поддержите, то развитие региона будет еще более устойчивым и быстрым", - сказал Шумков в ходе встречи. Он добавил, что по всем этим проектам проектная документация либо уже разработана, либо находится в завершающей стадии разработки. "Я все направлю в правительство с соответствующими резолюциями. И постараемся вас поддержать", - отреагировал президент.Шумков также доложил главе государства о том, что "регион устойчиво, быстро развивается по всем ключевым позициям". Так, по его словам, Курганская область сегодня занимает второе место в стране по динамике промышленного производства, а в прошлом году заняла первое место по динамике развития АПК."В этом году серьёзно подросла и реальная, и номинальная заработная плата, соответственно, на 27 и 18 процентов, что тоже является достаточно рекордным и по стране, и по УрФО", - отметил глава региона.Шумков добавил, что за 5 лет в Курганской области было отремонтировано и построено 2000 километров дорог, обустроено более 1150 общественных территорий, модернизировано 283 объекта здравоохранения, отремонтировано 338 образовательных объектов, а также все ключевые объекты культуры. Помимо этого, в текущем году будут введены в строй ещё пять новых объектов спортивного профиля - четыре физкультурных комплекса и бассейн. Реализованы комплексные проекты по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в 15 муниципальных районах."В городе Кургане также в этом году завершаем проект по модернизации водозабора. С вашей поддержкой, если поддержите, планируем приступить к модернизации канализационных очистных", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20240523/shumkov-1947775853.html
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россия, курганская область, владимир путин, вадим шумков
Россия, Курганская область, Владимир Путин, Вадим Шумков
Путин пообещал Шумкову передать его идеи по инвестпроектам в кабмин

Путин пообещал Шумкову передать его идеи по инвестпроектам в кабмин

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. 22 мая 2024
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. 22 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. 22 мая 2024
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал губернатору Курганской области Вадиму Шумкову передать его предложения по инвестпроектам для региона в правительство, а власти постараются их поддержать.
Общение президента с главой региона проходило по видеосвязи.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. 22 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
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"Если позволите, есть три важнейших для территории инфраструктурных проекта. Письма тоже вам заранее передали. Если вы их поддержите, то развитие региона будет еще более устойчивым и быстрым", - сказал Шумков в ходе встречи.
Он добавил, что по всем этим проектам проектная документация либо уже разработана, либо находится в завершающей стадии разработки.
"Я все направлю в правительство с соответствующими резолюциями. И постараемся вас поддержать", - отреагировал президент.

Шумков также доложил главе государства о том, что "регион устойчиво, быстро развивается по всем ключевым позициям". Так, по его словам, Курганская область сегодня занимает второе место в стране по динамике промышленного производства, а в прошлом году заняла первое место по динамике развития АПК.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым. 22 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
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"В этом году серьёзно подросла и реальная, и номинальная заработная плата, соответственно, на 27 и 18 процентов, что тоже является достаточно рекордным и по стране, и по УрФО", - отметил глава региона.
Шумков добавил, что за 5 лет в Курганской области было отремонтировано и построено 2000 километров дорог, обустроено более 1150 общественных территорий, модернизировано 283 объекта здравоохранения, отремонтировано 338 образовательных объектов, а также все ключевые объекты культуры. Помимо этого, в текущем году будут введены в строй ещё пять новых объектов спортивного профиля - четыре физкультурных комплекса и бассейн. Реализованы комплексные проекты по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в 15 муниципальных районах.
"В городе Кургане также в этом году завершаем проект по модернизации водозабора. С вашей поддержкой, если поддержите, планируем приступить к модернизации канализационных очистных", - добавил губернатор.
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