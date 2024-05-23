Рейтинг@Mail.ru
Ингушетия определила стратегические направления развития региона - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Ингушетия
Республика Ингушетия
 
23:10 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/ingushetiya-1948021390.html
Ингушетия определила стратегические направления развития региона
Ингушетия определила стратегические направления развития региона - РИА Новости, 23.05.2024
Ингушетия определила стратегические направления развития региона
Власти Ингушетии определили шесть стратегических направлений развития республики, среди них - развитие пищевой промышленности и сельхозпереработки, торговых... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T23:10
2024-05-23T23:10
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938582321_0:237:3014:1932_1920x0_80_0_0_c3f7976bc100a7fb46efa82d126ad988.jpg
НАЛЬЧИК, 23 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии определили шесть стратегических направлений развития республики, среди них - развитие пищевой промышленности и сельхозпереработки, торговых сетей, ИТ-сферы и расширение сети гостиниц, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "Мы определили стратегические направления для дальнейшего развития: пищевая промышленность и сельхозпереработка, развитие торговых сетей и услуг, ИТ-сфера, включая создание ИТ-парка и технопарка, строительство ЦОД и оптово-распределительных центров, развитие индустриального парка и потребкооперации, расширение сети гостиниц и сферы развлечений", - сказал Калиматов. Он отметил, что эти направления соответствуют стратегии развития СКФО и позволяют региону системно двигаться к поставленным целям. По словам главы республики, в Ингушетии за короткий срок создан кластер алюминиевой промышленности, в котором уже насчитывается 11 резидентов. Продолжается привлечение инвестиций в туристические зоны Армхи и Цори в горном Джейрахском районе. "Только в развитие инфраструктуры всесезонного курорта Армхи будет вложено более 13 миллиардов рублей до 2030 года", - уточнил Калиматов. По его данным, в 2023 году рост турпотока в республику составил 10%, а номерной фонд увеличился на 23,5%. В планах на этот год – работы по улучшению туристической инфраструктуры, для чего уже выделено 30 миллионов рублей из федерального бюджета. Глава Ингушетии добавил, что в регионе созданы максимально комфортные условия для роста инвестиций. "У нас действуют льготные налоговые преференции, внедрен инвестиционный стандарт 2.0, устранены возможные административные барьеры посредством службы "одного окна", - заявил он. По информации местных властей, в прошлом году республика привлекла свыше 23 миллиардов рублей инвестиций, более половины из которых составили внебюджетные средства. Это на 5,5% больше, чем в 2022 году.
https://ria.ru/20240515/selkhozproizvoditeli-1946230111.html
https://ria.ru/20240521/kalimatov-1947368405.html
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938582321_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3a6e8ea77becc712d349e677aff98d50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
махмуд-али калиматов, республика ингушетия
Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов, Республика Ингушетия

Ингушетия определила стратегические направления развития региона

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 23 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии определили шесть стратегических направлений развития республики, среди них - развитие пищевой промышленности и сельхозпереработки, торговых сетей, ИТ-сферы и расширение сети гостиниц, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Мы определили стратегические направления для дальнейшего развития: пищевая промышленность и сельхозпереработка, развитие торговых сетей и услуг, ИТ-сфера, включая создание ИТ-парка и технопарка, строительство ЦОД и оптово-распределительных центров, развитие индустриального парка и потребкооперации, расширение сети гостиниц и сферы развлечений", - сказал Калиматов.
Уборка урожая картофеля - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Более 200 млн рублей направили на поддержку сельхозпроизводителей Ингушетии
15 мая, 18:21
Он отметил, что эти направления соответствуют стратегии развития СКФО и позволяют региону системно двигаться к поставленным целям.
По словам главы республики, в Ингушетии за короткий срок создан кластер алюминиевой промышленности, в котором уже насчитывается 11 резидентов. Продолжается привлечение инвестиций в туристические зоны Армхи и Цори в горном Джейрахском районе.
"Только в развитие инфраструктуры всесезонного курорта Армхи будет вложено более 13 миллиардов рублей до 2030 года", - уточнил Калиматов.
По его данным, в 2023 году рост турпотока в республику составил 10%, а номерной фонд увеличился на 23,5%. В планах на этот год – работы по улучшению туристической инфраструктуры, для чего уже выделено 30 миллионов рублей из федерального бюджета.
Глава Ингушетии добавил, что в регионе созданы максимально комфортные условия для роста инвестиций. "У нас действуют льготные налоговые преференции, внедрен инвестиционный стандарт 2.0, устранены возможные административные барьеры посредством службы "одного окна", - заявил он.
По информации местных властей, в прошлом году республика привлекла свыше 23 миллиардов рублей инвестиций, более половины из которых составили внебюджетные средства. Это на 5,5% больше, чем в 2022 году.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов вручил сертификаты на совершение Хаджа 24 жителям республик - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Глава Ингушетии Калиматов поможет совершить хадж 24 жителям республики
21 мая, 11:49
 
Республика ИнгушетияМахмуд-Али КалиматовРеспублика Ингушетия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала