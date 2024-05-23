https://ria.ru/20240523/ingushetiya-1948021390.html

Ингушетия определила стратегические направления развития региона

Ингушетия определила стратегические направления развития региона - РИА Новости, 23.05.2024

Ингушетия определила стратегические направления развития региона

Власти Ингушетии определили шесть стратегических направлений развития республики, среди них - развитие пищевой промышленности и сельхозпереработки, торговых... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T23:10

2024-05-23T23:10

2024-05-23T23:10

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 23 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии определили шесть стратегических направлений развития республики, среди них - развитие пищевой промышленности и сельхозпереработки, торговых сетей, ИТ-сферы и расширение сети гостиниц, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "Мы определили стратегические направления для дальнейшего развития: пищевая промышленность и сельхозпереработка, развитие торговых сетей и услуг, ИТ-сфера, включая создание ИТ-парка и технопарка, строительство ЦОД и оптово-распределительных центров, развитие индустриального парка и потребкооперации, расширение сети гостиниц и сферы развлечений", - сказал Калиматов. Он отметил, что эти направления соответствуют стратегии развития СКФО и позволяют региону системно двигаться к поставленным целям. По словам главы республики, в Ингушетии за короткий срок создан кластер алюминиевой промышленности, в котором уже насчитывается 11 резидентов. Продолжается привлечение инвестиций в туристические зоны Армхи и Цори в горном Джейрахском районе. "Только в развитие инфраструктуры всесезонного курорта Армхи будет вложено более 13 миллиардов рублей до 2030 года", - уточнил Калиматов. По его данным, в 2023 году рост турпотока в республику составил 10%, а номерной фонд увеличился на 23,5%. В планах на этот год – работы по улучшению туристической инфраструктуры, для чего уже выделено 30 миллионов рублей из федерального бюджета. Глава Ингушетии добавил, что в регионе созданы максимально комфортные условия для роста инвестиций. "У нас действуют льготные налоговые преференции, внедрен инвестиционный стандарт 2.0, устранены возможные административные барьеры посредством службы "одного окна", - заявил он. По информации местных властей, в прошлом году республика привлекла свыше 23 миллиардов рублей инвестиций, более половины из которых составили внебюджетные средства. Это на 5,5% больше, чем в 2022 году.

https://ria.ru/20240515/selkhozproizvoditeli-1946230111.html

https://ria.ru/20240521/kalimatov-1947368405.html

республика ингушетия

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махмуд-али калиматов, республика ингушетия