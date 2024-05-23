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Кубанский казачий хор хочет купить люксовую машину за 7,7 миллиона рублей - РИА Новости, 23.05.2024
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02:35 23.05.2024 (обновлено: 06:31 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/hongqi-1947783953.html
Кубанский казачий хор хочет купить люксовую машину за 7,7 миллиона рублей
Кубанский казачий хор хочет купить люксовую машину за 7,7 миллиона рублей - РИА Новости, 23.05.2024
Кубанский казачий хор хочет купить люксовую машину за 7,7 миллиона рублей
Кубанский казачий хор, объявивший тендер на поставку китайского люксового автомобиля Hongqi H9 за 7,7 миллиона рублей, руководствуется райдером выступающих в... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T02:35
2024-05-23T06:31
краснодарский край
кубанский казачий хор
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КРАСНОДАР, 23 мая – РИА Новости. Кубанский казачий хор, объявивший тендер на поставку китайского люксового автомобиля Hongqi H9 за 7,7 миллиона рублей, руководствуется райдером выступающих в Концертном зале хора артистов, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.Государственное бюджетное научно-творческое учреждение культуры Краснодарского края "Кубанский казачий хор" объявило аукцион на "поставку автомобиля Hongqi H9 (или эквивалент)". Начальная (максимальная) цена договора заявлена почти в 7,7 миллиона рублей. Итоги закупки подведут 4 июня. Заказчик ожидает поставку автомобиля в течение 14 дней после заключения договора, следует из данных портала госзакупок.В числе характеристик автомобиля: объем двигателя не менее 1989 куб. см., тип двигателя — четырехтактный с искровым зажиганием, цвет кузова — фиолетовый, цвет салона – белый, цветная подсветка салона – не менее 253 цветов, панорамный люк. Заказчик желает сиденья на пять мест с подогревом, вентиляцией и массажем, материал сидений – кожа наппа, многофункциональный кожаный руль, четырехзонный климат-контроль. В перечне функций обеспечения безопасности, в частности, мониторинг состояния водителя, система предупреждения о выходе из полосы движения, предупреждение о лобовом столкновении."Инициатор закупки — наше структурное подразделение "Концертный зал". В связи с тем, что они отходят от просто сдачи зала в аренду, а стремятся сами привозить артистов, встал вопрос об обеспечении их райдера. Отсюда закупка авто представительского класса для трансфера артистов по их запросам. Все нюансы комплектации взяты по результатам анализа бытовых райдеров", — рассказали в учреждении. Отмечается, что за последние два года произошло много изменений в техническом обеспечении Концертного зала: закуплены экраны, дополнительный свет. "Это поможет нашей площадке предлагать современные технические условия для проведения концертов. К слову, и выручка от услуг зала выросла в два раза за два года", — подчеркнули в пресс-службе.Чуть ранее Кубанский казачий хор провел тендер на приобретение еще одного китайского автомобиля – китайского грузовика FOTON S 100 (или его эквивалента), но на участие в закупке не поступило ни одной заявки. Начальная (максимальная) цена договора была заявлена в 7,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240522/volga-1947558557.html
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краснодарский край, кубанский казачий хор
Краснодарский край, Кубанский казачий хор
Кубанский казачий хор хочет купить люксовую машину за 7,7 миллиона рублей

Кубанский казачий хор хочет купить премиальную Hongqi H9 за 7,7 миллиона рублей

© AP Photo / Andy WongКонцепт Hongqi S9 на международном автошоу в Пекине
Концепт Hongqi S9 на международном автошоу в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Andy Wong
Концепт Hongqi S9 на международном автошоу в Пекине. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 23 мая – РИА Новости. Кубанский казачий хор, объявивший тендер на поставку китайского люксового автомобиля Hongqi H9 за 7,7 миллиона рублей, руководствуется райдером выступающих в Концертном зале хора артистов, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
Государственное бюджетное научно-творческое учреждение культуры Краснодарского края "Кубанский казачий хор" объявило аукцион на "поставку автомобиля Hongqi H9 (или эквивалент)". Начальная (максимальная) цена договора заявлена почти в 7,7 миллиона рублей. Итоги закупки подведут 4 июня. Заказчик ожидает поставку автомобиля в течение 14 дней после заключения договора, следует из данных портала госзакупок.
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В числе характеристик автомобиля: объем двигателя не менее 1989 куб. см., тип двигателя — четырехтактный с искровым зажиганием, цвет кузова — фиолетовый, цвет салона – белый, цветная подсветка салона – не менее 253 цветов, панорамный люк. Заказчик желает сиденья на пять мест с подогревом, вентиляцией и массажем, материал сидений – кожа наппа, многофункциональный кожаный руль, четырехзонный климат-контроль. В перечне функций обеспечения безопасности, в частности, мониторинг состояния водителя, система предупреждения о выходе из полосы движения, предупреждение о лобовом столкновении.
"Инициатор закупки — наше структурное подразделение "Концертный зал". В связи с тем, что они отходят от просто сдачи зала в аренду, а стремятся сами привозить артистов, встал вопрос об обеспечении их райдера. Отсюда закупка авто представительского класса для трансфера артистов по их запросам. Все нюансы комплектации взяты по результатам анализа бытовых райдеров", — рассказали в учреждении.
Отмечается, что за последние два года произошло много изменений в техническом обеспечении Концертного зала: закуплены экраны, дополнительный свет. "Это поможет нашей площадке предлагать современные технические условия для проведения концертов. К слову, и выручка от услуг зала выросла в два раза за два года", — подчеркнули в пресс-службе.
Чуть ранее Кубанский казачий хор провел тендер на приобретение еще одного китайского автомобиля – китайского грузовика FOTON S 100 (или его эквивалента), но на участие в закупке не поступило ни одной заявки. Начальная (максимальная) цена договора была заявлена в 7,5 миллиона рублей.
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