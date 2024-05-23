https://ria.ru/20240523/gruziya-1947962659.html
Премьер Грузии заявил, что еврокомиссар угрожал ему судьбой Фицо
Премьер Грузии заявил, что еврокомиссар угрожал ему судьбой Фицо - РИА Новости, 23.05.2024
Премьер Грузии заявил, что еврокомиссар угрожал ему судьбой Фицо
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что один из еврокомиссаров угрожал ему судьбой главы кабмина Словакии Роберта Фицо, об этом сообщается в... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T17:23
2024-05-23T17:23
2024-05-23T18:33
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что один из еврокомиссаров угрожал ему судьбой главы кабмина Словакии Роберта Фицо, об этом сообщается в публикации на странице правительства страны в Facebook*."Даже на фоне многолетнего шантажа, угроза, озвученная в телефонном разговоре с одним из еврокомиссаров, была поразительной. В частности, он перечислил целый ряд мер, которые западные политики могут предпринять после преодоления вето на закон "О прозрачности иностранного влияния", и при перечислении заявил: "Вы видели, что случилось с Фицо, вы должны быть очень осторожны", — утверждает грузинский премьер.По словам Кобахидзе, в Тбилиси уже привыкли к угрозам со стороны других государств из-за принятия закона об иноагентах, но в этот раз "ситуация вызывает особую обеспокоенность".Кроме того, упоминание нападения на Фицо указывает на то, что Грузия имеет дело с крайне опасной силой, стремящейся посеять беспорядки в стране, отметил премьер.На минувшей неделе парламент Грузии большинством голосов в третьем, окончательном чтении принял законопроект об иноагентах. Процедуры вокруг документа сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси. Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер предупредила, что Вашингтон фундаментально пересмотрит двусторонние отношения, если закон вступит в силу. Глава Управления по координации санкций Госдепа Джим О'Брайен, в свою очередь, заявил, что США могут ввести ограничения против Грузии, если принятый парламентом проект не изменится. В ЕС же пообещали заморозить заявку республики на членство в союзе.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240522/gruziya-1947767057.html
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грузия, в мире, словакия, сша, роберт фицо, ираклий кобахидзе, государственный департамент сша, карин жан-пьер, евросоюз
Грузия, В мире, Словакия, США, Роберт Фицо, Ираклий Кобахидзе, Государственный департамент США, Карин Жан-Пьер, Евросоюз
Премьер Грузии заявил, что еврокомиссар угрожал ему судьбой Фицо
Премьер Грузии Кобахидзе заявил, что еврокомиссар угрожал ему судьбой Фицо
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что один из еврокомиссаров угрожал ему судьбой главы кабмина Словакии Роберта Фицо, об этом сообщается в публикации на странице правительства страны в Facebook*.
"Даже на фоне многолетнего шантажа, угроза, озвученная в телефонном разговоре с одним из еврокомиссаров, была поразительной. В частности, он перечислил целый ряд мер, которые западные политики могут предпринять после преодоления вето на закон "О прозрачности иностранного влияния", и при перечислении заявил: "Вы видели, что случилось с Фицо, вы должны быть очень осторожны", — утверждает грузинский премьер.
Покушение на Фицо произошло 15 мая, после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Огонь открыл 71-летний писатель Юрай Цинтула, когда премьер подошел поприветствовать собравшихся. В политика попали четыре пули, одна из них пробила ему желудок. Сейчас его состояние стабилизировали. Нападавшего задержали на месте.
Фицо не раз выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство этой страны в НАТО. Он также подчеркивал, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
По словам Кобахидзе, в Тбилиси уже привыкли к угрозам со стороны других государств из-за принятия закона об иноагентах, но в этот раз "ситуация вызывает особую обеспокоенность".
Кроме того, упоминание нападения на Фицо указывает на то, что Грузия имеет дело с крайне опасной силой, стремящейся посеять беспорядки в стране, отметил премьер.
На минувшей неделе парламент Грузии большинством голосов в третьем, окончательном чтении принял законопроект об иноагентах. Процедуры вокруг документа сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов.
Оппозиция утверждает, что документ представляет аналог российского закона об иноагентах. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.
Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси. Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
предупредила, что Вашингтон фундаментально пересмотрит двусторонние отношения, если закон вступит в силу. Глава Управления по координации санкций Госдепа
Джим О'Брайен, в свою очередь, заявил, что США могут ввести ограничения против Грузии, если принятый парламентом проект не изменится. В ЕС же пообещали заморозить заявку республики на членство в союзе.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.