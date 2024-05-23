Премьер Грузии заявил, что еврокомиссар угрожал ему судьбой Фицо

Покушение на Фицо произошло 15 мая, после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Огонь открыл 71-летний писатель Юрай Цинтула, когда премьер подошел поприветствовать собравшихся. В политика попали четыре пули, одна из них пробила ему желудок. Сейчас его состояние стабилизировали. Нападавшего задержали на месте.

Фицо не раз выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство этой страны в НАТО. Он также подчеркивал, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.