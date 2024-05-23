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Премьер Грузии призвал не допустить "украинизации" страны и "майдана" - РИА Новости, 23.05.2024
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03:57 23.05.2024 (обновлено: 07:42 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/gruziya-1947786877.html
Премьер Грузии призвал не допустить "украинизации" страны и "майдана"
Премьер Грузии призвал не допустить "украинизации" страны и "майдана" - РИА Новости, 23.05.2024
Премьер Грузии призвал не допустить "украинизации" страны и "майдана"
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, аргументируя необходимость закона об иноагентах, заявил, что власти не желают "украинизации" страны, "майдана" и... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T03:57
2024-05-23T07:42
в мире
грузия
россия
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
венецианская комиссия
протесты в грузии против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, аргументируя необходимость закона об иноагентах, заявил, что власти не желают "украинизации" страны, "майдана" и "второго фронта" против России.&quot;Мы не можем прийти к согласию по главным вопросам. Некоторые хотят замутить воду, мы не хотим, некоторые хотят тут &quot;майдан&quot;, мы не хотим, некоторые хотят второй фронт, мы не хотим. Это главная причина разногласий. Поэтому нет места дискуссиям, так как главный вопрос является предметом разногласий&quot;, — сказал он в эфире грузинского Первого канала.Так Кобахидзе прокомментировал рекомендацию Венецианской комиссии отменить закон об иноагентах. Он добавил, что власти страны не должны допустить "украинизации" Грузии, а для этого необходима прозрачность финансирования неправительственных организаций, которые, по его словам, дважды пытались совершить революцию в стране.Премьер выразил мнение, что Венецианская комиссия "отказалась от профессионального достоинства". При этом он подчеркнул, что главная цель предлагаемого закона — защита государственного суверенитета и безопасности страны.Грузинские СМИ ранее распространили отчет Венецианской комиссии, в котором содержится призыв к властям республики "отменить закон в его нынешнем виде". В документе утверждается, что закон не соответствуют строгим требованиям, содержащимся в статьях Европейской конвенции о правах человека, а его фундаментальные недостатки вызовут негативные последствия в связи с выражением мнений, неприкосновенностью частной жизни, участием в общественных делах и запретом дискриминации.Закон об иноагентах в ГрузииПарламент Грузии 14 мая принял в третьем, окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", внесенный правящей партией "Грузинская мечта". Он предполагает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых — в частности, более 20 процентов — поступают из-за границы. Кроме того, все организации, "проводящие интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. При этом нужно будет отразить полученные доходы и заполнить декларацию, в противном случае грозит штраф в 25 тысяч лари.В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на этот законопроект. Однако этот шаг носит больше формальный характер, так как для его преодоления парламенту нужно простое большинство голосов.Процедуры вокруг законопроекта сопровождались митингами протеста, полиция разгоняла эти акции и задерживала активистов. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси: США заявили, что фундаментально пересмотрят двусторонние отношения, если закон вступит в силу, а в ЕС пообещали заморозить заявку Грузии на членство.Оппозиция утверждает, что закон представляет собой аналог российского закона об иноагентах. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели: ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
https://ria.ru/20240514/deputaty-1945819334.html
https://ria.ru/20240522/gruziya-1947767057.html
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в мире, грузия, россия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, венецианская комиссия, протесты в грузии против закона об иноагентах
В мире, Грузия, Россия, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, Венецианская комиссия, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
Премьер Грузии призвал не допустить "украинизации" страны и "майдана"

Премьер Грузии Кобахидзе: Тбилиси не хочет украинизации страны и майдана

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, аргументируя необходимость закона об иноагентах, заявил, что власти не желают "украинизации" страны, "майдана" и "второго фронта" против России.
«

"Мы не можем прийти к согласию по главным вопросам. Некоторые хотят замутить воду, мы не хотим, некоторые хотят тут "майдан", мы не хотим, некоторые хотят второй фронт, мы не хотим. Это главная причина разногласий. Поэтому нет места дискуссиям, так как главный вопрос является предметом разногласий", — сказал он в эфире грузинского Первого канала.

Так Кобахидзе прокомментировал рекомендацию Венецианской комиссии отменить закон об иноагентах. Он добавил, что власти страны не должны допустить "украинизации" Грузии, а для этого необходима прозрачность финансирования неправительственных организаций, которые, по его словам, дважды пытались совершить революцию в стране.
Драка при обсуждении закона об иноагентах в парламенте Грузии
В парламенте Грузии произошла драка при обсуждении закона об иноагентах
14 мая, 12:05
Премьер выразил мнение, что Венецианская комиссия "отказалась от профессионального достоинства". При этом он подчеркнул, что главная цель предлагаемого закона — защита государственного суверенитета и безопасности страны.
Грузинские СМИ ранее распространили отчет Венецианской комиссии, в котором содержится призыв к властям республики "отменить закон в его нынешнем виде". В документе утверждается, что закон не соответствуют строгим требованиям, содержащимся в статьях Европейской конвенции о правах человека, а его фундаментальные недостатки вызовут негативные последствия в связи с выражением мнений, неприкосновенностью частной жизни, участием в общественных делах и запретом дискриминации.

Закон об иноагентах в Грузии

Парламент Грузии 14 мая принял в третьем, окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", внесенный правящей партией "Грузинская мечта". Он предполагает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых — в частности, более 20 процентов — поступают из-за границы. Кроме того, все организации, "проводящие интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. При этом нужно будет отразить полученные доходы и заполнить декларацию, в противном случае грозит штраф в 25 тысяч лари.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Блинкен пообещал Грузии ответные меры на закон об иноагентах
Вчера, 22:17
В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на этот законопроект. Однако этот шаг носит больше формальный характер, так как для его преодоления парламенту нужно простое большинство голосов.
Процедуры вокруг законопроекта сопровождались митингами протеста, полиция разгоняла эти акции и задерживала активистов. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси: США заявили, что фундаментально пересмотрят двусторонние отношения, если закон вступит в силу, а в ЕС пообещали заморозить заявку Грузии на членство.
Оппозиция утверждает, что закон представляет собой аналог российского закона об иноагентах. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.
Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели: ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Премьер Грузии призвал к деолигархизации ЕС и США
00:41
 
В миреГрузияРоссияИраклий КобахидзеСаломе ЗурабишвилиВенецианская комиссияПротесты в Грузии против закона об иноагентах
 
 
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