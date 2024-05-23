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Посол России в Японии вручил верительные грамоты императору - РИА Новости, 23.05.2024
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11:14 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/gramoty-1947833768.html
Посол России в Японии вручил верительные грамоты императору
Посол России в Японии вручил верительные грамоты императору - РИА Новости, 23.05.2024
Посол России в Японии вручил верительные грамоты императору
Посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрёв вручил верительные грамоты императору Японии Нарухито, сообщили РИА Новости в посольстве Японии. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T11:14
2024-05-23T11:14
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ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрёв вручил верительные грамоты императору Японии Нарухито, сообщили РИА Новости в посольстве Японии. "Сегодня утром чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Николай Ноздрёв вручил верительные грамоты императору Японии Нарухито", - рассказали в российской дипмиссии. Николай Ноздрёв был назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Японии указом президента России Владимира Путина в январе этого года. Он сменил Михаила Галузина, который занимал этот пост до ноября 2022 года. С тех пор российское диппредставительство в Токио возглавлял временный поверенный в делах Геннадий Овечко. Николай Ноздрёв окончил МГИМО МИД РФ, с 1994 года работает в МИД РФ. Владеет английским и японским языками. В разные годы работал в дипмиссиях России в Японии, Австралии. До назначения на пост посла в Японии занимал должность директора Третьего департамента Азии МИД РФ.
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япония, россия, токио, нарухито, михаил галузин, в мире
Япония, Россия, Токио, Нарухито, Михаил Галузин, В мире
Посол России в Японии вручил верительные грамоты императору

Посол России в Японии Ноздрев вручил верительные грамоты императору Нарухито

© Фото : Посольство Российской Федерации в ЯпонииНиколай Ноздрев
Николай Ноздрев - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : Посольство Российской Федерации в Японии
Николай Ноздрев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрёв вручил верительные грамоты императору Японии Нарухито, сообщили РИА Новости в посольстве Японии.
"Сегодня утром чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Николай Ноздрёв вручил верительные грамоты императору Японии Нарухито", - рассказали в российской дипмиссии.
Николай Ноздрёв был назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Японии указом президента России Владимира Путина в январе этого года. Он сменил Михаила Галузина, который занимал этот пост до ноября 2022 года. С тех пор российское диппредставительство в Токио возглавлял временный поверенный в делах Геннадий Овечко.
Николай Ноздрёв окончил МГИМО МИД РФ, с 1994 года работает в МИД РФ. Владеет английским и японским языками. В разные годы работал в дипмиссиях России в Японии, Австралии. До назначения на пост посла в Японии занимал должность директора Третьего департамента Азии МИД РФ.
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