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Посол России в Японии вручил верительные грамоты императору

Посол России в Японии вручил верительные грамоты императору - РИА Новости, 23.05.2024

Посол России в Японии вручил верительные грамоты императору

Посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрёв вручил верительные грамоты императору Японии Нарухито, сообщили РИА Новости в посольстве Японии. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T11:14

2024-05-23T11:14

2024-05-23T11:14

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ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрёв вручил верительные грамоты императору Японии Нарухито, сообщили РИА Новости в посольстве Японии. "Сегодня утром чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Николай Ноздрёв вручил верительные грамоты императору Японии Нарухито", - рассказали в российской дипмиссии. Николай Ноздрёв был назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Японии указом президента России Владимира Путина в январе этого года. Он сменил Михаила Галузина, который занимал этот пост до ноября 2022 года. С тех пор российское диппредставительство в Токио возглавлял временный поверенный в делах Геннадий Овечко. Николай Ноздрёв окончил МГИМО МИД РФ, с 1994 года работает в МИД РФ. Владеет английским и японским языками. В разные годы работал в дипмиссиях России в Японии, Австралии. До назначения на пост посла в Японии занимал должность директора Третьего департамента Азии МИД РФ.

https://ria.ru/20240429/nagrazhdenie-1942983216.html

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япония, россия, токио, нарухито, михаил галузин, в мире