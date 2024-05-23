Рейтинг@Mail.ru
У магазина в центре Горловки обнаружили суббоеприпасы ВСУ - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:03 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/gorlovka-1947927166.html
У магазина в центре Горловки обнаружили суббоеприпасы ВСУ
У магазина в центре Горловки обнаружили суббоеприпасы ВСУ - РИА Новости, 23.05.2024
У магазина в центре Горловки обнаружили суббоеприпасы ВСУ
Суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик", которые используются в "натовских" снарядах, выявлены у магазина в центре Горловки, где в четверг при украинском обстреле... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:03
2024-05-23T16:03
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947925640_0:600:964:1142_1920x0_80_0_0_46da3bda4f5edcaa9ed737c9a6b7567e.jpg
ДОНЕЦК, 23 мая – РИА Новости. Суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик", которые используются в "натовских" снарядах, выявлены у магазина в центре Горловки, где в четверг при украинском обстреле получили ранения 11 мирных жителей, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии около магазина "Молоко" (проспект Ленина, Центрально-Городской район Горловки) выявлены суббоеприпасы вооруженных формирований Украины типа "колокольчик", - написал Приходько, призвав не трогать находки, угрожающие жизни. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что рядом с магазином "Геркулес MOLOKO" в центре Горловки ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что в четверг с 08.30 по 10.45 выпустили 10 снарядов калибром 155 мм по Центрально-Городскому району Горловки, Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20240430/krym-1943136066.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947925640_0:509:964:1232_1920x0_80_0_0_62adb7743f1445bf4df2827ef57395b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
У магазина в центре Горловки обнаружили суббоеприпасы ВСУ

Приходько: у магазина в Горловке обнаружили суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик"

© Фото : Приходько РИК/TelegramСуббоеприпасы ВФУ типа "колокольчик" в Горловке
Суббоеприпасы ВФУ типа колокольчик в Горловке - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Суббоеприпасы ВФУ типа "колокольчик" в Горловке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 мая – РИА Новости. Суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик", которые используются в "натовских" снарядах, выявлены у магазина в центре Горловки, где в четверг при украинском обстреле получили ранения 11 мирных жителей, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате украинской вооруженной агрессии около магазина "Молоко" (проспект Ленина, Центрально-Городской район Горловки) выявлены суббоеприпасы вооруженных формирований Украины типа "колокольчик", - написал Приходько, призвав не трогать находки, угрожающие жизни.
© Фото : Приходько РИК/TelegramСуббоеприпасы ВФУ типа "колокольчик" в Горловке
Суббоеприпасы ВФУ типа колокольчик в Горловке - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Суббоеприпасы ВФУ типа "колокольчик" в Горловке
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что рядом с магазином "Геркулес MOLOKO" в центре Горловки ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что в четверг с 08.30 по 10.45 выпустили 10 снарядов калибром 155 мм по Центрально-Городскому району Горловки,
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Несдетонировавший после сбития ракет ATACMS суббоеприпас в селе Донское Симферопольского района Крыма - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Жителей Крыма предупредили о суббоеприпасах после уничтожения ракет ATACMS
30 апреля, 12:29
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала