https://ria.ru/20240523/gorlovka-1947927166.html
У магазина в центре Горловки обнаружили суббоеприпасы ВСУ
У магазина в центре Горловки обнаружили суббоеприпасы ВСУ - РИА Новости, 23.05.2024
У магазина в центре Горловки обнаружили суббоеприпасы ВСУ
Суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик", которые используются в "натовских" снарядах, выявлены у магазина в центре Горловки, где в четверг при украинском обстреле... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:03
2024-05-23T16:03
2024-05-23T16:03
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947925640_0:600:964:1142_1920x0_80_0_0_46da3bda4f5edcaa9ed737c9a6b7567e.jpg
ДОНЕЦК, 23 мая – РИА Новости. Суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик", которые используются в "натовских" снарядах, выявлены у магазина в центре Горловки, где в четверг при украинском обстреле получили ранения 11 мирных жителей, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии около магазина "Молоко" (проспект Ленина, Центрально-Городской район Горловки) выявлены суббоеприпасы вооруженных формирований Украины типа "колокольчик", - написал Приходько, призвав не трогать находки, угрожающие жизни. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что рядом с магазином "Геркулес MOLOKO" в центре Горловки ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что в четверг с 08.30 по 10.45 выпустили 10 снарядов калибром 155 мм по Центрально-Городскому району Горловки, Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20240430/krym-1943136066.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947925640_0:509:964:1232_1920x0_80_0_0_62adb7743f1445bf4df2827ef57395b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
У магазина в центре Горловки обнаружили суббоеприпасы ВСУ
Приходько: у магазина в Горловке обнаружили суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик"