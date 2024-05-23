https://ria.ru/20240523/gorlovka-1947927166.html

У магазина в центре Горловки обнаружили суббоеприпасы ВСУ

У магазина в центре Горловки обнаружили суббоеприпасы ВСУ - РИА Новости, 23.05.2024

У магазина в центре Горловки обнаружили суббоеприпасы ВСУ

Суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик", которые используются в "натовских" снарядах, выявлены у магазина в центре Горловки, где в четверг при украинском обстреле... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:03

2024-05-23T16:03

2024-05-23T16:03

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

денис пушилин

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 мая – РИА Новости. Суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик", которые используются в "натовских" снарядах, выявлены у магазина в центре Горловки, где в четверг при украинском обстреле получили ранения 11 мирных жителей, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии около магазина "Молоко" (проспект Ленина, Центрально-Городской район Горловки) выявлены суббоеприпасы вооруженных формирований Украины типа "колокольчик", - написал Приходько, призвав не трогать находки, угрожающие жизни. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что рядом с магазином "Геркулес MOLOKO" в центре Горловки ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что в четверг с 08.30 по 10.45 выпустили 10 снарядов калибром 155 мм по Центрально-Городскому району Горловки, Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20240430/krym-1943136066.html

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Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия