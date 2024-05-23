https://ria.ru/20240523/gladkov-1947810531.html
В Белгородской области при обстреле села погибла женщина
В Белгородской области при обстреле села погибла женщина - РИА Новости, 23.05.2024
В Белгородской области при обстреле села погибла женщина
Жительница села в Белгородской области погибла при обстреле, её тело нашли под завалами жилого дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T09:36
2024-05-23T09:36
2024-05-23T09:47
спецоперация
белгород
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вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
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БЕЛГОРОД, 23 мая – РИА Новости. Жительница села в Белгородской области погибла при обстреле, её тело нашли под завалами жилого дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале."В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО – над селом Красный Восток сбит БПЛА самолётного типа. В результате его падения с последующей детонацией разрушен второй этаж частного жилого домовладения. К большому горю, есть погибшая – под завалами обнаружено тело женщины. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей", - написал губернатор.Он отметил, что обломками от беспилотника посечены частные дома, расположенные поблизости. Информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20240522/ataka-1947744011.html
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В Белгородской области при обстреле села погибла женщина
Гладков: при обстреле белгородского села Красный Восток погибла женщина