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На Украине признали неприятную правду о финансировании ВСУ - РИА Новости, 23.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:52 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/getmantsev-1947953126.html
На Украине признали неприятную правду о финансировании ВСУ
На Украине признали неприятную правду о финансировании ВСУ - РИА Новости, 23.05.2024
На Украине признали неприятную правду о финансировании ВСУ
Украинскому бюджету на военные нужды до конца года не хватает 300 миллиардов гривен (более 7,5 миллиарда долларов), перекрыть дефицит финансирования власти... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:52
2024-05-23T16:52
специальная военная операция на украине
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даниил гетманцев
александр устинов
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украинскому бюджету на военные нужды до конца года не хватает 300 миллиардов гривен (более 7,5 миллиарда долларов), перекрыть дефицит финансирования власти планируют за счет повышения налогов, сообщил в четверг украинский парламентарий Даниил Гетманцев. Кабинет министров Украины планирует повысить в три раза "военный налог" и НДС, сообщил в четверг украинский Forbes, чьи журналисты пообщались с депутатами Верховной рады и членами правительства. "Нам необходимо повысить и расходную, и доходную часть бюджета для финансирования армии, которую мы финансируем за счет наших внутренних источников. Мы не можем перенять эти средства у партнеров. О какой сумме идет речь? Кабинет министров сейчас подсчитывает потребности, но они очень велики. Не менее 300 миллиардов (гривен, более 7,5 миллиарда долларов - ред.) до конца года", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале. Он напомнил, что украинская армия финансируется преимущественно за счет налогов. По его мнению, кабмин должен предложить пути увеличения поступлений в бюджет, чего невозможно достичь, минуя основные налоги. Так, по его мнению, изменения могут затронуть бюджетообразующие прямые и косвенные налоги, в том числе НДС, военный сбор и акцизы. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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украина, сша, даниил гетманцев, александр устинов, владимир зеленский, верховная рада украины, g7
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Даниил Гетманцев, Александр Устинов, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, G7
На Украине признали неприятную правду о финансировании ВСУ

Гетманцев: Украине не хватает на военные нужды более 7,5 миллиардов долларов

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2
Украинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украинскому бюджету на военные нужды до конца года не хватает 300 миллиардов гривен (более 7,5 миллиарда долларов), перекрыть дефицит финансирования власти планируют за счет повышения налогов, сообщил в четверг украинский парламентарий Даниил Гетманцев.
Кабинет министров Украины планирует повысить в три раза "военный налог" и НДС, сообщил в четверг украинский Forbes, чьи журналисты пообщались с депутатами Верховной рады и членами правительства.
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"Нам необходимо повысить и расходную, и доходную часть бюджета для финансирования армии, которую мы финансируем за счет наших внутренних источников. Мы не можем перенять эти средства у партнеров. О какой сумме идет речь? Кабинет министров сейчас подсчитывает потребности, но они очень велики. Не менее 300 миллиардов (гривен, более 7,5 миллиарда долларов - ред.) до конца года", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что украинская армия финансируется преимущественно за счет налогов. По его мнению, кабмин должен предложить пути увеличения поступлений в бюджет, чего невозможно достичь, минуя основные налоги. Так, по его мнению, изменения могут затронуть бюджетообразующие прямые и косвенные налоги, в том числе НДС, военный сбор и акцизы.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАДаниил ГетманцевАлександр УстиновВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныG7
 
 
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