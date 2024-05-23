На Украине признали неприятную правду о финансировании ВСУ
Гетманцев: Украине не хватает на военные нужды более 7,5 миллиардов долларов
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украинскому бюджету на военные нужды до конца года не хватает 300 миллиардов гривен (более 7,5 миллиарда долларов), перекрыть дефицит финансирования власти планируют за счет повышения налогов, сообщил в четверг украинский парламентарий Даниил Гетманцев.
Кабинет министров Украины планирует повысить в три раза "военный налог" и НДС, сообщил в четверг украинский Forbes, чьи журналисты пообщались с депутатами Верховной рады и членами правительства.
"Нам необходимо повысить и расходную, и доходную часть бюджета для финансирования армии, которую мы финансируем за счет наших внутренних источников. Мы не можем перенять эти средства у партнеров. О какой сумме идет речь? Кабинет министров сейчас подсчитывает потребности, но они очень велики. Не менее 300 миллиардов (гривен, более 7,5 миллиарда долларов - ред.) до конца года", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что украинская армия финансируется преимущественно за счет налогов. По его мнению, кабмин должен предложить пути увеличения поступлений в бюджет, чего невозможно достичь, минуя основные налоги. Так, по его мнению, изменения могут затронуть бюджетообразующие прямые и косвенные налоги, в том числе НДС, военный сбор и акцизы.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.