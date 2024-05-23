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Не договорились. В США раскрыли провальный план ФРГ по Украине - РИА Новости, 23.05.2024
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11:54 23.05.2024 (обновлено: 12:58 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/germaniya-1947846745.html
Не договорились. В США раскрыли провальный план ФРГ по Украине
Не договорились. В США раскрыли провальный план ФРГ по Украине - РИА Новости, 23.05.2024
Не договорились. В США раскрыли провальный план ФРГ по Украине
Планы Германии укрепить оборонный потенциал Украины за счет помощи европейских стран не находит в них поддержки, констатирует Politico. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T11:54
2024-05-23T12:58
в мире
технологии
украина
германия
киев
дмитрий кулеба
владимир зеленский
жозеп боррель
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Планы Германии укрепить оборонный потенциал Украины за счет помощи европейских стран не находит в них поддержки, констатирует Politico."Весь прошлый месяц Германия рассказывала о своей инициативе "Немедленные действия по противовоздушной обороне", но страны-партнеры не желают отправлять на Украину крайне необходимые ей батареи", — пишет издание со ссылкой на источники.Отмечается, что одной из причин нежелания союзников отправлять Patriot на Украину является их дороговизна — каждая система стоит около миллиарда долларов, а каждая ракета-перехватчик – несколько миллионов. Кроме того, страны не хотят поставками на Украину вредить собственной безопасности, заявил Фабиан Хоффманн, исследователь ракетных технологий из Университета Осло. Он добавил, что поддержка Киева сильно ударила по ФРГ.На Украине в последнее время все чаще говорят о проблемах с обеспечением системами ПВО. Так, гендиректор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко признал, что противовоздушная оборона страны стала заметно слабее, чем была несколько месяцев назад. В конце апреля Владимир Зеленский потребовал от западных партнеров поставить семь комплексов Patriot, хотя еще в марте он утверждал, что Украине хватит и пяти для защиты промышленных объектов. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявлял, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба "отчаянно" просил у него семь систем Patriot. Позднее Кулеба сказал в интервью изданию Washington Post, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко просить от Запада системы ПВО Patriot.
https://ria.ru/20240523/germaniya-1947805371.html
https://ria.ru/20240522/berbok-1947604337.html
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в мире, технологии, украина, германия, киев, дмитрий кулеба, владимир зеленский, жозеп боррель, университет осло, дтэк
В мире, Технологии, Украина, Германия, Киев, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Жозеп Боррель, Университет Осло, ДТЭК
Не договорились. В США раскрыли провальный план ФРГ по Украине

Politico: план Германии получить в Европе ПВО для Украины провалился

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Планы Германии укрепить оборонный потенциал Украины за счет помощи европейских стран не находит в них поддержки, констатирует Politico.
"Весь прошлый месяц Германия рассказывала о своей инициативе "Немедленные действия по противовоздушной обороне", но страны-партнеры не желают отправлять на Украину крайне необходимые ей батареи", — пишет издание со ссылкой на источники.
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Отмечается, что одной из причин нежелания союзников отправлять Patriot на Украину является их дороговизна — каждая система стоит около миллиарда долларов, а каждая ракета-перехватчик – несколько миллионов. Кроме того, страны не хотят поставками на Украину вредить собственной безопасности, заявил Фабиан Хоффманн, исследователь ракетных технологий из Университета Осло. Он добавил, что поддержка Киева сильно ударила по ФРГ.
На Украине в последнее время все чаще говорят о проблемах с обеспечением системами ПВО. Так, гендиректор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко признал, что противовоздушная оборона страны стала заметно слабее, чем была несколько месяцев назад. В конце апреля Владимир Зеленский потребовал от западных партнеров поставить семь комплексов Patriot, хотя еще в марте он утверждал, что Украине хватит и пяти для защиты промышленных объектов. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявлял, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба "отчаянно" просил у него семь систем Patriot. Позднее Кулеба сказал в интервью изданию Washington Post, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко просить от Запада системы ПВО Patriot.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции в Киеве. 21 мая 2024 года - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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В миреТехнологииУкраинаГерманияКиевДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийЖозеп БоррельУниверситет ОслоДТЭК
 
 
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