https://ria.ru/20240523/germaniya-1947805371.html

Германия выступила против антироссийского решения по Украине

Германия выступила против антироссийского решения по Украине - РИА Новости, 23.05.2024

Германия выступила против антироссийского решения по Украине

Правительство Германии сдержанно отреагировало на инициативу США использовать замороженные российские активы для помощи Украине, передает Tagesschau. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T09:01

2024-05-23T09:01

2024-05-23T10:54

украина

россия

германия

сергей лавров

евросоюз

g7

euroclear

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Правительство Германии сдержанно отреагировало на инициативу США использовать замороженные российские активы для помощи Украине, передает Tagesschau."Наша позиция остается неизменной: речь идет о доходах от замороженных активов. Речь не идет о самих активах", — заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен ХебештрайтМинистерство финансов подчеркнуло, что второе противоречит основополагающим принципам международного права.Сегодня в ЕС начинает действовать решение, обязывающее европейские депозитарии переводить 90% чрезвычайных доходов, получаемых от замороженных на их счетах российских суверенных активов, в бюджет Евросоюза, который затем потратит эти средства на военную помощь Украине. В опубликованном в среду подробном решении Совета ЕС указывается, что депозитарии, которые ранее хранили чрезвычайные доходы от иммобилизованных российских активов на отдельных счетах, после уплаты национальных налогов на прибыль будут удерживать 0,3% от оставшейся суммы для дальнейшего управления активами, а 99,7% должны дважды в год перечислить в бюджет ЕС.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Европейский центробанк предупреждал, что любые манипуляции с российскими активами могут нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у Москвы "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".Американская администрация неоднократно заявляла о планах согласовать на саммите лидеров G7 в июне в Италии общий подход к использованию суверенных активов России. Договоренности по этому вопросу могут быть достигнуты на майских встречах глав минфинов "Большой семерки".Читайте в Дзен: НАТО наконец определилось, когда будут сбивать самолеты ВКС"Загадка для НАТО". Россия повысила ставки до предела

https://ria.ru/20240320/ukraina-1934474028.html

https://ria.ru/20240521/ukraina-1947335931.html

https://ria.ru/20240522/aktivy-1947629411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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украина, россия, германия, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии