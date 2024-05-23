https://ria.ru/20240523/gazoprovod-1947808546.html

На востоке Москвы реконструировали газопровод низкого давления

На востоке Москвы реконструировали газопровод низкого давления - РИА Новости, 23.05.2024

На востоке Москвы реконструировали газопровод низкого давления

Газопровод низкого давления реконструировали на востоке Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T09:22

2024-05-23T09:22

2024-05-23T09:28

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городское хозяйство москвы

москва

восточный административный округ (москва)

мосгаз

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Газопровод низкого давления реконструировали на востоке Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты Мосгаза завершили реконструкцию четырехкилометрового участка газопроводной сети низкого давления в Восточном административном округе. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы. Работы, начавшиеся в 2022 году, охватили 15-ю Парковую и 16-ю Парковую улицы, а также Первомайский проезд", - говорится в сообщении. Модернизация, как отмечается, была необходима из-за физического износа старых трубопроводов и для повышения эффективности газоснабжения. Замена старых стальных труб на новые полиэтиленовые помогла усовершенствовать уже имеющуюся сеть коммуникаций.

https://realty.ria.ru/20231220/mosgaz-1916904248.html

москва

восточный административный округ (москва)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, восточный административный округ (москва), мосгаз