СМИ: при ударе ЦАХАЛ по мечети в Газе погибли по меньшей мере 16 человек
Al Jazeera: при ударе ЦАХАЛ по мечети в Газе погибли по меньшей мере 16 человек
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли при ударе израильской армии (ЦАХАЛ) по мечети на севере города Газа, сообщил телеканал Al Jazeera.
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"Как сообщают наши коллеги из арабского отделения Al Jazeera, количество погибших при израильской атаке на мечеть Фатима аз-Захра в северной части города Газа возросло с десяти до 16", - передаёт телеканал. В числе жертв, по его данным, по меньшей мере десять детей.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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